Başkan noktayı koydu: Kobani katilleriyle bir arada olamayız

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Salgın tedbirleri sebebiyle bir süre ara verilecek kongrelerin son 5’inin yapıldığını ifade eden Erdoğan, dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu belirten ecdadı, yaşanılan bu dönemde daha iyi anladıklarını söyledi.



Koronanın boynunu kıralım



Dünyadaki büyük değişimlerin büyük salgınların ardından yaşandığını belirten Erdoğan şunları dile getirdi: “Bu sebeple ilave tedbirler almak mecburiyetinde kaldık. Milletimiz TMM diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarıyla bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek, hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz. Şayet bu süreçten en az kayıpla ve en önde çıkılırsa ülkemizi ve milletimizi aydınlık bir gelecek beklemektedir.”



Ekonomik saldırıyı püskürttük



18 yılda önlerine konan engelleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini ortaya serdik. FETÖ’cüleri kullanarak darbe yapmaya kalktılar. Demokrasiye, milli iradeye ve hukuka daha güçlü şekilde sarıldık. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler. Başlarını ezdik. Siyaseti etkisiz hale getirerek, vesayeti diriltme hesabına girdiler. Cumhur İttifakı’yla yönetim sistemimizde tarihi bir değişim gerçekleştirdik. Irak’ta ve Suriye’de bölgemizin ve medeniyetimizin kalbine bir hançer gibi saplanacak oluşumlar kurmaya kalktılar, önüne geçtik. Ekonomimizi yıkmayı denediler. Yapısal reformlarımızı yeni bir anlayışla hızlandırarak bu saldırıyı da engelleyecek adımları attık.”



Yeni fitne ateşine geçit yok



Teröristlerin salınması tartışmalarına değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı’yla hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börü’lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz.



Teröristlerle yan yana olamayız



Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza, Ankara’dan İstanbul’a yürüyenlerle birlikte olamayız. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala’larla hiçbir zaman bir arada olamayız. Kobani’yi unutamayız. Diyarbakır’da Kürt kardeşlerimizi öldürenlerin savunuculuğunu yapamayız. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar artık şunu bilmeleri lazım AK Parti hiçbir zaman bunları savunmamıştır, savunmaz. Ama AK Parti Diyarbakır’da öldürülen Yasin Börü kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Bizim Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza diye bir ayrım yoktur. Biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye’yiz.”