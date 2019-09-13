0553 313 94 23

Başkan Mustafa Demir: “Türkiye’de otopark sistemini çözmüş şehirlerden birisi olmak zorundayız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, otopark ihtiyacı konusunda çok ciddi bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Türkiye’de otopark sistemini çözmüş, onu en iyi işleten şehirlerden birisi olmak zorundayız” dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 17:31
Başkan Mustafa Demir: “Türkiye’de otopark sistemini çözmüş şehirlerden birisi olmak zorundayız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, otopark ihtiyacı konusunda çok ciddi bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Türkiye’de otopark sistemini çözmüş, onu en iyi işleten şehirlerden birisi olmak zorundayız” dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’nda görüşülen 17 gündem maddesinden 16’sı oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanırken, bir maddenin ise tekrar görüşülmek üzere komisyonda bekletilmesine karar verildi.


Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığından Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. İlgili komisyonlardan havale edilen 17 maddenin 16’sı oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. Atakum ilçesi Balaç Mahallesi’nde yapılacak hastanenin nazım imar plan değişikliği maddesi ise alanda araştırma yapılması kararı alınarak, komisyonda bekletilip yeniden görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.



“Otopark ihtiyacı için çok ciddi bir çalışma yapıyoruz”


Mecliste diğer meclis üyelerinin ücretsiz otopark önerisi hakkındaki konuşmalarına cevap veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:


“Şehirlerde otopark dengesini çok iyi kurmak lazım. Şu anda Samsun’da projelerimiz devam ediyor. Canik’ten Cedit’e kadar olan bölgede teknik arkadaşlarımız otopark ihtiyacı için, rezervi için çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. İlçe belediyelerimizle de müşterek olarak çalışıyoruz. Çarşamba, Bafra ve Havza ile birlikte diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Otoparkların topyekun işletmesini ortak bir dijital teknolojiyi de kullanarak, işletme maliyeti çok düşük bir sistem üzerinde de çalışıyoruz. İnsanlar ücretsiz, mahalle araları gibi belli yerlerde dar gelirli insanların otopark ücretlerini de onların kaldırabilecek olduğu şekilde muhtemelen onları tespit edip, abonman şeklinde olacak. Diyelim ki 30 gün boyunca şehrin neresine park ederse park etsin bir sistem geliştireceğiz. Bunun yanı sıra umumi yerlerde yerli-yabancı çok sayıda insanın aracıyla uğradığı yerler var. Onla ilgili önerilere de açığız. Şuna da dikkat etmek lazım: Belli alanlarda ücretsiz kıldığınızda, otopark yaptırdığınızda geliyor 1 insan arabasını koyuyor günlerce, haftalarca orada kalıyor. Bu tür şikayetlere de sebebiyet vermeyecek şekilde çalışma yaptığımızda meclisimizin de sizin de önerilerini alacağız. Türkiye’de otopark sistemini çözmüş, onu en iyi işleten kentlerden birisi olmak zorundayız.”


Meclisin bir sonraki toplantısı, 9 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te aynı yerde yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli’de tarlada çalışan çiftçinin üzerine yıldırım düştü
    1. Denizli’de tarlada çalışan çiftçinin..
    2. Çekiciye kaldırılırken tuş oldu
    3. Kırşehirli öğrenciler Rektör Turgut..
    4. İspanya Avustralya basket maçı kaç kaç..
    5. Cuma namazı sonrası aşure ikramı edildi
    6. 14 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 38..
    7. Dini nikahlı karısını öldüren zanlı..
    8. Halk Ekmek'teki zammın ardından..
    9. Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma..
    10. Benyamin Netanyahu'dan Gazze'ye kritik..
    11. Malatya’da yerli üretim ‘Dila..
    12. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü..
    13. Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem..
    14. Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev..
    15. Cumhurbaşkanlığınca 7 ilde aşure..
    16. Milli motosikletçi Can Öncü kaza..
    17. Teröristlerin katlettiği köylülerden..
    18. Beklenmedik sürpriz! SU-35 savaş uçağı..
    19. Gölde kaybolan işçiye 3. günde..
    20. Fas'ta sel felaketinin neden olduğu..
    21. Silahları fidanın köküne saklayan kişi..
    22. Adana'da ortalık fena karıştı! Polis..
    23. İBB'de torpil skandalı! Bir kişiye 3..
    24. Taliban Heyeti: ABD ile gerekirse yüz..
    25. Bursa'da kestiği ağacın dalı canından..
    26. Lavabo kokusu giderici doğal çözüm!
    27. AKİB'in ihracatı 8 milyar doları geçti
    28. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Taslak..
    29. Domuz bağıyla bağlanan kadını polis..
    30. Kaçak silahları fidanın köküne..
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi