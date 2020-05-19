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Başkan Musa Aydın’dan 19 Mayıs mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:58:38 -
Başkan Musa Aydın’dan 19 Mayıs mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesaj yayımladı.



Başkan Aydın kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:


"Milli Mücadele’nin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."

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