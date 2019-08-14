Başkan Murat Sancak: "Ben burada oldukça Adana Demirspor’u kullandırmam"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün bir eski başkanının bazı eski yöneticilerle yaptığı toplantıda mavi-lacivertli ekibin huzurunu bozmaya, manipüle etmeye karar verdiğini ifade ederek, "Ben burada oldukça Adana Demirspor’u kullandırmam" dedi.

Adana Demirspor Başkanı MuratSancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam Adana’da bir balıkçıda kulübün eski bir başkanın, bazı eski yöneticilerin katıldığı bir toplantı organize ettiğini belirterek, "Oyuncakları ellerinden kayınca Adana Demirspor’un huzurunu bozmaya, manipüle etmeye karar vermişler. Lig başladığında bazı kararlar almışlar. Kötü sonuca göre maraton tribününde hareketlenme, yerel medyada yıpratma, hatta bazı Adana Demirspor’un eski çalışanlarını bazı medya kuruluşlarında görevlendirme ve oradan saldırma gibi bazı kararlar almışlar. Bilginiz olsun. Benim onlara cevabım şu; hodri meydan. Bu kulüpte neler yaptığınızı gelen bağış paralarını nasıl hesabınıza geçirip, giderken de temlik koyarak ve paranızı tıkır tıkır aldığınızı ve belediyede bazı arsalarınıza imar çıkartarak menfaat sağladığınız herkesçe biliniyor. Ben burada oldukça Adana Demirspor’u kullandırmam" ifadelerini kullandı.

"Bu yolda destek olmayacaksanız en azından köstek de olmayın"

Daha önce de söylediği gibi 100 milyon lira bağış yapan olursa hemen kongre kararı alacalarını vurgulayan Sancak, şöyle devam etti:

"Kongre üyelerine 100 milyon bağış yaptığınızı anlatır aday olursanız ben kendi adıma söz veriyorum size oy vereceğim. Bakın Adana Demirspor satılık değil, bağış diyorum. Yoksa Adana Demirspor’un yakasından düşün bırakın huzur bulan bu takım şampiyonluk parolasıyla çıktığı bu yolda destek olmayacaksanız en azından köstek olmayın. Çok değerli Adana Demirspor sevenleri bunlara itibar etmeyin. Adana Demirspor’u desteklemeye iyi günde kötü günde ve sabırla devam edin. Bu arada kimi kastettiğimi kendileri çok iyi bilirler. Bu kulübe samimi ve içten destek veren kulübün menfaatleri için çalışan ve şu anda destek olmaya devam eden geçmiş başkan ve yöneticilere Adana Demirspor adına teşekkür ederim."

Murat Sancak, paylaşımının sonunda şu ifadelerin kullandı:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. Son günlerde kendini bilmez onun bunun yönlendirmesiyle sosyal medyada ahkam kesmeye çalışanlar, akıl vermeye kalkanlar, yapılan transferi beğenmeyip haksızca, hadsizce ve nankörce yazanlar var. Yazsınlar onlar yazdıklarıyla kalırlar."