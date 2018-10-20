Başkan Moldova dönüşü konuştu: CHP, İş Bankası’nda haksız olduğunu biliyor

Hacı Yakışıklı/İSTANBUL

Moldova’ya 19 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönüşte gazetecilere gündemi değerlendirdi. Erdoğan, “MHP’nin, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri konusunda desteği söz konusu. CHP de, ‘Direneceğiz’ diyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Ben görevimi yaptım. Nedir benim görevim? Bu işi arkadaşlarıma söyledim. ‘Çalışmanızı yapın, Parlamento’ya taşıyalım’ dedim. Şu anda başta Adalet Bakanım olmak üzere birçok hukukçu arkadaşlarımızı çalıştırıyoruz. CHP direnebilir. Bir defa neye direniyorsun? Direnmek niye olur? Bir şeyi hak etmeyen direnir. Senin malın, mülkünse niye direneceksin? Yani, bunlar da kendilerinin malı mülkü olmadığına inanıyorlar, onun için şimdi direnmenin yollarını arıyorlar.

Milletin malını millete vereceğiz

Tabii, bizim buradaki yapacağımız iş, bu milletin hakkını alıp sahibine teslim etmek. Bu milletin hakkı olan bir şeyin gideceği yer neresidir? Hazine... Yani, biz burada kalkıp da AK Parti’ye gelsin diye bir gayretimiz var mı? Yok... ‘Bu milletindir ve Hazine’nindir’ diyoruz. Ha bunun dışında burada bir de olsa olsa, hukukçu değilim ama bunu söyleyen arkadaşlarım da var. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu zikrediliyor deniyor yasal düzenlemede. İşte 1933’te yapılmış bir yasal düzenleme var. Daha sonra 1966’da yapılmış. Şimdi tablo bu. Bu tablo karşısında adımımızı atıyoruz, atacağız. Takipçisi de olacağız. Ama burada bir defa CHP’nin bununla yakından uzaktan en ufak bir bağı olamaz. Niye? Bir defa siyasi partilerin ticari faaliyeti anayasal bir hüküm olarak yasaktır.

Şişe Cam’da da hisseleri varmış

Aslında olay sadece bundan ibaret de değil. Bir başka şey daha var: Türkiye Şişe Cam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişe Cam’daki İş Bankası iştiraklerinden de aynı şekilde Hazine’ye gelmesi gereken pay var. Bunların üzerinde çalışacağız. Biz partimize yönelik bir hak arayışı içinde değiliz. Millete ait olan bir hakkı arıyoruz. Milletin şu andaki yeri de Hazine’dir. Her şeyi de yine hukuk içinde, yasal olarak yapacağız. Buradan Hazinemizin, milletimizin hakkını inşallah kurtarma gayreti içinde olacağız.”

Suudiler aydınlatmak zorunda

Başkan Erdoğan, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin de, “Suudi Arabistan bu olayı aydınlatmak durumundadır. ‘Çıktı’ diyerek kapatılacak bir olay değil. Olay sonrasında, nişanlısı Hatice Hanımla da görüşüldü. Biz, olayın aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Dört bir koldan işi takip ediyoruz” dedi.

Rektör Hotar’dan hediye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2018 - 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar günün anısına Başkan Erdoğan’a hediye verdi. Törende Erdoğan da dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Neden ilk 500’de üniversitemiz yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Böylesi bir mirasa sahip Türkiye’nin, nasıl oluyor da bugün dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor. Demek ki bir şeyleri kaybettik. Bir yerde bir sıkıntı var. Bir şeyleri unuttuk, bir şeyleri ihmal ettik” dedi. Başkan Erdoğan, Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Konuşmasına, İzmir’de yapımı tamamlanan SOCAR Star Rafinerisi’nin açılışını Aliyev ile gerçekleştireceklerini bildirerek başlayan Erdoğan, yaklaşık 6,5 milyar dolarlık yatırım bedeli bulunan rafinerinin iki ülkeye hayırlı olmasını diledi. İstanbul, Bursa, Konya, Erzurum, Diyarbakır başta olmak üzere şehirlerin asırlar boyunca sadece bölgenin değil dünyanın en önemli kültür ve bilim merkezleri arasında yer aldığını dile getiren Erdoğan, “Peki böylesi bir mirasa sahip Türkiye’nin, nasıl oluyor da bugün dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor. Demek ki bir şeyleri kaybettik. Bir yerde bir sıkıntı var. Bir şeyleri unuttuk, bir şeyleri ihmal ettik. Yitik, kaybedildiği yerde bulunur. Madem cevher, bu topraklarda saklı öyleyse sorunun çözümünü de yine burada arayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Arzu ettiğimiz yerde değiliz

Erdoğan, Türkiye’nin son 17 yılda katettiği mesafenin, ocağın ateşi biraz harlayınca ortaya çok güzel sonuçlar çıkabileceğini gösterdiğini belirterek, bu süreçte en büyük yatırımı eğitim öğretime yaptıklarını vurguladı. Erdoğan, “Ancak bu yatırımlardan henüz arzu ettiğimiz neticelerin elde edebildiğimizi maalesef söyleyemiyorum” dedi.

Dün gece Moldova’dan gelirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile eğitim ve öğretimde uzun uzun neler yapılacağına, ne gibi adımların atılacağına ilişkin konuştuklarını belirten Erdoğan, “Bakanımızın anlattıklarını dinledikçe umudum daha da arttı. İnşallah, önümüzdeki kısa zaman içerisinde atacağımız adımlarla yeni bir çıkış, yeni bir diriliş gerçekleşecektir diye düşünüyorum” dedi.

Krizciler hüsrana uğradı

Son günlerde döviz kuru biraz yükseldi, faizler aynı şekilde biraz arttı, enflasyon kıpırdadı diye birilerinin hemen ellerini ovuşturmaya başladığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Peki biz ne yaptık? Her zaman yaptığımız gibi yine hedeflerimize kilitlendik, gereken tedbirleri alıp orta ve uzun vadeli programlarımızla yolumuza devam ettik. Biz sağlam durunca ellerini ovuşturanlar da her zamanki gibi hüsrana uğradı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimizden zerre kadar taviz vermedik, vermeyeceğiz.”