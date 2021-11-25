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Kadın - Aile Başkan Melek Mankan: "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir"
Kadın - Aile

Başkan Melek Mankan: "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir"

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bir sorun olduğuna vurgu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 12:46:00 -
Başkan Melek Mankan: "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’un da katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, kadına yönelik şiddetin, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış olduğuna dikkat çekti.

Başkan Mankan, “AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz seçim beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik” dedi.

Mankan, “81 ilde ŞÖNİM’leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, Alo 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekün mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor. Bizim medeniyetimiz kadın, erkek, çocuk, her bir insana muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kıymetli Hanımefendi’nin de önemle vurguladıkları gibi 'kadına şiddet, insanlığa ihanettir.' AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz” diye konuştu.

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