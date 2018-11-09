0553 313 94 23
impression

Başkan kumarda basılmıştı! CHP'li belediyeye icra şoku

Bakırköy Belediyesi'nin yüklenici firmaya 2 milyon 693 bin 343 lira olan borcu ödememesi nedeniyle, belediyeye icra takibi başlatıldı. Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun makam odasındaki eşyalar kayıt altına alındı.

09 Kasım 2018 Cuma 20:32
Başkan kumarda basılmıştı! CHP'li belediyeye icra şoku

Bakırköy Belediyesi'ne, yüklenici firmaya olan 2 milyon 693 bin 343 lira borcun ödenmemesi nedeniyle icra takibi başlatıldı. Bu kapsamda, belediye başkanı Bülent Kerimoğlu’nun makam odasındaki eşyalar da kayıt altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Belediyesi, 2 yıl boyunca "sivil zabıta personel hizmeti" aldığı yüklenici firma İstanbul Müzayede Organizasyon Sosyal Hizmetler Limited Şirketi'ne, 2 milyon 693 bin 343 lira borçlandı.
Söz konusu firma, hizmet bedelini alamadığı gerekçesiyle belediyeyi icraya verdi. İcra takibi başlatan Bakırköy 4.İcra Müdürlüğü'ne bağlı memurlar, bugün belediyeye geldi.

Makam odasında kayıt

İcra memurları, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun makam odasındaki televizyon, klima, elektronik cihazların da aralarında olduğu eşyaları kayıt altına aldı.
Bakırköy 4. İcra Dairesi tarafından düzenlenen 2018/877 numaralı icra dosyasında, "İlgili sayılı dosya içinde bulunan Müdürlüğümüze ait 2018/13496 esas sayılı dosyamızın alacaklı vekilinin talebi ile Bakırköy Belediyesi'nde fiili haciz işlemi yapılmak üzere Müdürlüğümüze iadesi arz olunur." ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 20:32
  1. İstanbul
  2. Bakırköy Belediyesi
  3. CHP
  4. Bülent Kerimoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB açıkladı: Şemdinli'deki patlamada 25 asker yaralandı
    1. MSB açıkladı: Şemdinli'deki patlamada..
    2. Macaristan Başbakanı Orban: Doların..
    3. Amasya'da radara böyle yakalandı: 488..
    4. Donald Trump'tan Amerika'da isyan..
    5. Rusya Avusturya'ya nota verdi
    6. Konya'nın Çeltik ilçesinde iki..
    7. Adıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığına..
    8. Sergen Yalçın'la anlaşma tamam
    9. Manisa'da eski öğretmenlere FETÖ..
    10. Stres, üzüntü 'köse' yapıyor
    11. İngiltere'de şok Brexit sorunu: İstifa..
    12. Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 2 ölü,..
    13. Kıl kökü iltihabıyla 'kel' kalma..
    14. Trump, o yasağın başka gazetecilere de..
    15. Bulantı ve kusmaya çareler
    16. Katar'da gündem Sneijder! Çileden çıktı
    17. Almanya'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
    18. Hasan Şaş'tan TFF'ye Hz. Ali'nin..
    19. Okulu sınava sokun
    20. Yaşlıları 'şifalı merhem' vaadiyle..
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!