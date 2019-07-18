0553 313 94 23

Başkan Kocaman, yağış sonrası incelemelerde bulundu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, mevsim normallerinin üzerinde düşen yağış sonrasında sokağa inerek incelemelerde bulundu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:56
Başkan Kocaman, yağış sonrası incelemelerde bulundu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, mevsim normallerinin üzerinde düşen yağış sonrasında sokağa inerek incelemelerde bulundu.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, aşırı yağışlar sonrasında Kartepe’de incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Kocaman’ın incelemelerine Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban, Köseköy Mahallesi Muhtarı Yaşar Aktop, İstasyon Mahallesi Muhtarı Şerif Tezcan ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Alaettin Küçük eşlik etti. Mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sonrasında oluşan su birikintileri hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kocaman, mevcut problemlerin büyümemesi için ekiplerine hemen giderilmesi talimatını verdi.


Özellikle Kartepeli vatandaşların daha yoğun ve sıklıkla kullandığı yerlere dikkat edilmesinin altını çizen Kocaman, mevsim normallerinin üzerinde ilçeye düşen yağmur sonrasında bu durumların oluşmaması için nöbetçi ekiplerin de hazır olarak beklediklerini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sandıklı’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
    1. Sandıklı’da otomobil ile minibüs..
    2. Eczacılar Samsun’a çıkarma yaptı
    3. Pentagon’dan "S-400" açıklaması
    4. TOKİ faizsiz kredi 2019 TOKİ faizsiz..
    5. Başkan Demir: “Hizmetimizin merkezinde..
    6. Müftü Çetin, Recep Demir Erkek Kur’an..
    7. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı,..
    8. Lise öğrencisinin trafik kazasında..
    9. AVM'lerdeki markalar ortak alan..
    10. Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma
    11. Meclis Başkanı Yıldız Tercan’daki..
    12. Kayseri’de 1 ayda 82 bin 714 araç..
    13. Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
    14. Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti..
    15. Başkan Alim Işık: "Vatandaşlarımızın..
    16. Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    17. Düzce'deki sel felaketiyle ilgili..
    18. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön..
    19. GRAFİKLİ Müziğin "tutku"lu ismi: Harun..
    20. 7 ayda 4 bin 300 hastaya anjiyografi..
    21. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    22. Tarihi kentlere "at sırtında seyahat"
    23. Gönüllülerle çocuklar kütüphane inşa..
    24. "Adana Lezzet Festivali" Akdeniz..
    25. Niğde’de masaj salonuna fuhuş..
    26. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    27. Adana’da "Nikah Turizmi"
    28. Trakyalı öğrenciler Van Kalesi’ni gezdi
    29. "Türk okçuluğu özlediği madalyaya..
    30. Nükleer füzyon reaktörü tasarlayan..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!