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Başkan Kılınç’tan Zabıta Haftası mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:16
Başkan Kılınç’tan Zabıta Haftası mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Zabıta Haftası’nın 193. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Zabıta teşkilatının haftasını kutladı.


Zabıtanın temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak kutlanan hafta ile ilgili yaptığı açıklamada, halkın sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan başta Adıyaman Belediyesi’nde görevli Zabıta personeli olmak üzere tüm Zabıta teşkilatının haftasını kutlayan Başkan Kılınç, özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.


Zabıta teşkilatının, halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat fedakarlıkla çalıştığını da belirten Başkan Kılınç, “Vatandaşların huzuru ve sağlığı için güvenli ve düzenli bir yaşam alanı hazırlamakla görevli olan Zabıta teşkilatının haftasını kutluyorum. Ülkemizin tüm il ve ilçelerinde olduğu gibi belediyemiz bünyesinde de, daha yaşanabilir bir Adıyaman için büyük bir gayret ve özveriyle çalışan Zabıta ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Halkın sağlığını ve huzurunu tehdit eden tüm unsurlarla mücadele eden mesai arkadaşlarım başta olmak üzere teşkilatın tüm bireylerinin kuruluş yıl dönümünü ve haftasını kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:16
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