Başkan Kılınç 19 Mayısı kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs’ın milli mücadele temelinin atıldığı, yüce Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine başladığı direniş günü olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki heyet kutsal dinimiz tarafından özel gün olarak belirten Cuma günü İstanbul’dan ‘Bandırma’ adlı gemiyle Samsun’a doğru yol alırken kafasındaki tek hedef milletin iradesinin devlet yönetimine hakim kılınmasıdır. Atatürk, Galata’dan Samsun’a zorlu deniz yolculuğunda milli mücadelenin başarıya ulaşması için gençlere büyük görevler düştüğünü sözleriyle ifade ederken 19 Mayısı kendinin doğum günü, gençlerin ise bayram olarak kutlanmasını istedi. Milli Mücadelenin başlangıç tarihi olan 19 Mayıs cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bayram olarak gençlere hediye edilmesi Gazi Mustafa Kemal’in genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir sözünden de anlaşıldığı üzere gençlerin fikirlerine önem vermek biz yöneticilerin asli görevleri arasında yer almalıdır. Yerel yönetimler olarak bizler de genç fikirlerin görüş ve önerilerine önem vermekteyiz, gençlerimizin yönetime katkı sunma çabalarını görmek bizleri oldukça memnun etmektedir. Adıyaman Belediyesi olarak gençlerimizden gelen toplum yararı istek ve düşünceleri yasal zemin çerçevesinde harekete geçirmenin azami gayreti içerisindeyiz. Hekimlik mesleğim gereği şunu özellikle vurgulamak isterim ki, sağlıklı yaşam da sporun yeri tartışılmaz. O nedenle özellikle gençlerimizin sporu kendilerine yaşam felsefesi olarak görmeliler, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur anlayışıyla hareket etmelidirler. Korona Virüs Salgını nedeniyle gençlerimizin evde kalarak kardeşleri ve büyükleriyle hoşça vakit geçirmelerini temenni ediyorum. Gençlerimize bugünü bayram olarak hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, geleceğimizin teminatı gençlerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler dilerim” diye konuştu.