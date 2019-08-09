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Başkan Kılıç’tan trafik mesajı

Trafik sorununa karşı yürüttüğü geniş kampanya ile binlerce kişide farkındalık oluşturan Buca Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de sürücü hatalarına karşı uyardı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:05
Başkan Kılıç’tan trafik mesajı

Trafik sorununa karşı yürüttüğü geniş kampanya ile binlerce kişide farkındalık oluşturan Buca Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de sürücü hatalarına karşı uyardı. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Bayramı müjdelerle, güzelliklerle geçirelim. Acele ve telaşla kazaların önünü açmayalım, hayatımızı trafiğe kurban etmeyelim" dedi.


Trafikte can ve mal kaybının yaşanmaması için "Hayat oyun değildir, hızla kaybetmeyin" ve "Hız sadece burada can yakmaz" sloganlarının yer aldığı özel tasarımlarla sosyal medya ve açık alanlarda uzun soluklu bir kampanyaya imza atan Buca Belediyesi, bayram öncesinde de dikkatli olunması yönünde çağrısı yaptı. Bu yöndeki bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarını hayatın her alanına yaydıklarını vurgulayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sürücü hatası ile gerçekleşen kazalara dikkat çekerek önerilerde bulundu.


Bayramların yasa dönüşmemesi gerektiğini belirten Kılıç, "Geçmiş yıllarda da aynı şeyleri çok defa yaşadık. Özellikle bayramın ilk günü Kaynaklar bölgesinde kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen hemşehrilerimizin yoğun bir trafiği oluyor. Hepimiz bayramda aynı heyecanı duysak da kesimi bir an önce bitirmek için acele etmeyelim. Ufak tefek aceleler büyük sonuçlar doğurabiliyor. Hayatımızı trafiğe kurban etmeyelim" dedi.


Bayram tatili kapsamında şehirler arası seyahat edecek vatandaşlara kurallara uyma çağrısı yapan Kılıç, "Bayramda çok sayıda hemşehrimiz memleketine, tatil yerlerine gidecek. Malum bayram trafiğinde gidiş ve gelişlerde dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen trafik kurallarını önce kendi hayatınız, sonra sevdiklerinizin hayatı için uyun. Yollar ne kadar elverişli olsa da tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Sevdiklerimize kavuşmak için acele edip, kavuşamadan veda etmeyelim" diye aktardı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:05
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