Başkan Kılıç’tan sınava girecek öğrencilere ulaşım desteği

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Halk Buluşmaları’na sosyal medya hesaplarından düzenlediği canlı yayınla devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle karantina tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün sosyal medya hesabından Maltepelilere seslenen Başkan Kılıç, üniversite öğrencilerine sınav günü ulaşım desteği vereceklerini müjdeledi.

Küresel salgınla mücadelede belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mahalle buluşmalarını online ortama taşıdı. Her koşulda hizmet vermeye ve hemşehrilerinin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kılıç, gençlere seslenerek, “Sizden tek ricamız derslerinize odaklanmanız. Ulaşımı asla dert etmeyin. 444 62 53 numaralı telefonu arayarak başvuruda bulunan her öğrencimizi sınav gününde biz taşıyacağız” dedi.

Kiracıya esnafa üç erteleme

Maltepeli vatandaşların içini rahatlatacak açıklamalarda bulunan Kılıç, ilk vakanın açıklanmasından önce erken davranıp tedbirler almaya başladıklarına vurgu yaparak, “Komşu ülkelerde görülmeye başlanmasıyla birlikte kriz masası oluşturduk. Tüm hizmet binalarımızı dezenfekte ederek, ziyaretçilerimizi bilgilendirdik” dedi.

Sağlık, temizlik, güvenlik ve sosyal yardım birimlerinin önce millet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini belirten Başkanı Kılıç, 10 Mart’ta yapılan resmi açıklamanın hemen ardından tüm kamu kurumları, eczaneler, semt pazarları, ATM’ler, hatlı minibüsler ve ibadethanelerin dezenfekte edildiğini, tüm sokak ve caddeleri İBB ile koordineli olarak temizlemeye devam ettiklerini söyledi. Ekonomik sıkıntılar yaşanması sebebiyle, mağduriyeti önlemeye destek olması bakımından belediye kiracısı olan esnafın kirasını 3 ay ertelediklerini açıklayan Başkan Kılıç, elzem olmayan ihale ve satın almaları da durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Berber ve kuaförlere dezenfekte hizmeti

65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmadıklarını, 3 öğün yemek desteği ile başlayan uygulamanın sahur ve iftar servisleriyle devam ettiğini ifade eden Başkan Ali Kılıç, kültür sanat etkinliklerini canlı yayınlarla evlere taşıdıklarını; ayrıca sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem ve su dağıtarak, yaşadıkları bölgelerin dezenfekte edilmesine ayrı bir itina gösterdiklerini belirtti. Kontrollü hayata geçişin ilk basamaklarından biri olan berber ve kuaförlerin iş başı yapmasıyla birlikte dezenfekte işlemlerinin başlayacağını hatırlatan Başkan Kılıç, bu vesileyle tüm belediye çalışanlarına da teşekkür etti.

Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Kılıç, gelen talepleri ilgili birimlere ileterek ilgilenilmesini istedi. Sosyal mesafe uygulaması boyunca Maltepelilerle canlı yayın buluşmalarına devam edeceğini belirten Başkan Kılıç, “İnşallah bu gök kubbenin altında tam bağımsız daha çağdaş, kimsenin ötekileştirilmediği bir Mustafa Kemal Türkiye’sinde yeniden bir araya geleceğiz” diye konuştu.

Anneler Günü nedeniyle kısa bir kutlama konuşması da yapan Ali Kılıç, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.