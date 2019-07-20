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Başkan Kılıç, Kapıkayafest hazırlıklarını yerinde inceledi

"3.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:53
Başkan Kılıç, Kapıkayafest hazırlıklarını yerinde inceledi

"3. Kapıkaya Doğa Sporları Festivali"ne sayılı günler kala, aralıksız devam hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindi.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Asar Kamp Alanı ve Kapıkaya Yamaç Paraşütü alanında son hazırlıkları inceleyerek bilgi aldı. Başkan Kılıç yaptığı açıklamada, “24-28 Temmuz tarihleri arasında İlçemizin eşsiz manzarasını görmeye, doğa sporları yaparak yamaç paraşütü heyecanını yaşamak için festival alanımızı ziyaret eden misafirlerimize kusursuz bir hizmet vermek adına yoğun bir çaba içindeyiz. Ekip arkadaşlarımız ile sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyoruz. Misafirlerimize Kapıkayamızın eşsiz manzarası, tarihsel mirası eşliğinde tatil niteliğinde 5 gün yaşatmak için aşkla çalışıyoruz. Geçen yıllardan farklı olarak çeşitli aktivitelerimiz var. Umut ediyorum ki gerek katılımcılar, gerekse ziyaretçiler güzel anlar yaşayacak. Bizler hep birlikte Kapıkayafest’te doğayı yaşatacak, sporu yaşayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:53
  1. doğa

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