0553 313 94 23

Başkan Kılıç: “En uzak mahalleye de en yakın mahalleye de eşit mesafedeyiz”

Bafra’nın merkezine uzak mahalleleri ziyaret ederek sorunları dinleyen ve çözüm arayışlarına destek olmaya çalışan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sorunlara çözüm için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:09
Başkan Kılıç: “En uzak mahalleye de en yakın mahalleye de eşit mesafedeyiz”

Bafra’nın merkezine uzak mahalleleri ziyaret ederek sorunları dinleyen ve çözüm arayışlarına destek olmaya çalışan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sorunlara çözüm için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.


Akalan, Şahinkaya, Elalan, Sarpın, Yenialan, Karakütük ve Esençay Mahallelerinde ulaşım ve altyapı sorunlarını inceleyen Başkan Kılıç’a Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz, Şaban Hüryaşar ve Fen İşleri Müdürü Gökhan Ünal eşlik etti. Hamit Kılıç, “Bafra Belediyesi olarak uzak yakın demeden her türlü soruna çözüm üretmek için çalışıyoruz. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte Bafra’ya bağlı tüm mahallelerin muhtarları ile bir araya gelmiş ve sorunları birlikte tespit etmiştik. Birlikte oluşturduğumuz program dâhilinde hareket ediyoruz. Mahallelerin bütün sorunlarını gidermek noktasında samimi ve yoğun bir çaba içinde olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın” açıklamalarında bulundu.


Başkan Kılıç, "Her mahalleyi ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geleceğiz. Birlikte çözüm arayacak, fikir alışverişinde bulunacağız. İlçeye en uzak mahalleye de en yakın mahalleye de eşit mesafedeyiz. Tek gayemiz hizmet üretmek. Misafir olduğumuz her mahallede bu samimiyet yansımız olacak ki, bizleri oldukça sıcak karşılıyorlar. Kendilerine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    1. Kırık sandalye olayında Abdullah Gül..
    2. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kolları..
    3. Trabzonspor’da Ekuban 2 ay sonra..
    4. Murat Nehri Havzası 50 milyon dolara..
    5. Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    6. Tarık Akan vefatının 3. yılında anıldı
    7. Borsa ilk yarıda yükseldi
    8. Develi’de trafik kazası: 3 yaralı
    9. Allianz Türkiye, sürdürülebilirlik..
    10. Kızı, kazada hayatını kaybeden fahri..
    11. Volkswagen müşterilerine 87 milyon..
    12. Trabzonspor, Getafe maçı..
    13. Afganistan’da seçim güvenliği
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Edirne açıklarında 30 düzensiz göçmen..
    16. Suriye sınırına iş makinesi ve..
    17. Küresel piyasalar Fed'in kararına..
    18. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    19. Geçitli’deki patlamada ölen 9 sivil..
    20. "Hizbullah-İsrail gerginliği,..
    21. "Bu ligde her puan çok değerli"
    22. Yeşilyurt Belediyespor puana hasret
    23. İzmir-İstanbul otoyolunun maliyeti 6..
    24. Sanat Akademisi kayıtları başladı
    25. Petrol fiyatlarında saldırı sonrası..
    26. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)..
    27. Konfetiden ilham alıp 'roket başlığı..
    28. Adnan Oktar, yarın hakim karşına çıkacak
    29. Galatasaray, Socios.com ile iş birliği..
    30. Tur otobüsü yoldan çıktı: 3 yaralı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda