Başkan Kılıç: “En uzak mahalleye de en yakın mahalleye de eşit mesafedeyiz”

Bafra’nın merkezine uzak mahalleleri ziyaret ederek sorunları dinleyen ve çözüm arayışlarına destek olmaya çalışan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sorunlara çözüm için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Akalan, Şahinkaya, Elalan, Sarpın, Yenialan, Karakütük ve Esençay Mahallelerinde ulaşım ve altyapı sorunlarını inceleyen Başkan Kılıç’a Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz, Şaban Hüryaşar ve Fen İşleri Müdürü Gökhan Ünal eşlik etti. Hamit Kılıç, “Bafra Belediyesi olarak uzak yakın demeden her türlü soruna çözüm üretmek için çalışıyoruz. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte Bafra’ya bağlı tüm mahallelerin muhtarları ile bir araya gelmiş ve sorunları birlikte tespit etmiştik. Birlikte oluşturduğumuz program dâhilinde hareket ediyoruz. Mahallelerin bütün sorunlarını gidermek noktasında samimi ve yoğun bir çaba içinde olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın” açıklamalarında bulundu.

Başkan Kılıç, "Her mahalleyi ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geleceğiz. Birlikte çözüm arayacak, fikir alışverişinde bulunacağız. İlçeye en uzak mahalleye de en yakın mahalleye de eşit mesafedeyiz. Tek gayemiz hizmet üretmek. Misafir olduğumuz her mahallede bu samimiyet yansımız olacak ki, bizleri oldukça sıcak karşılıyorlar. Kendilerine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.