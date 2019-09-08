Başkan Kılıç, 7. Uluslararası Kerpiç kongresine katıldı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 7. Uluslararası Kerpiç Kongresine katıldı.

Yakın zamanda Dokuzyol (URUŞ) Mahallesinde hizmete açılacak olan Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi Projesi hakkında katılımcılara bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Kerpiç yapılar bizim kültürümüz ve geçmişimiz. Hayata geçirdiğimiz projemizle kültürümüzü yaşatacağız, gelecek nesillere aktaracağız” dedi.

“Barak Kültürü, Yaşayan Bir Kültür”

Kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatmak ve devamını sağlamak istediklerinin altını çizen Başkan Kılıç, “Bir milleti millet yapan özellikler onun kültür alt yapısıdır. Biz Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi Projesi ile kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürümüzü yaşatmak ve devamını sağlamak istiyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk ve tek olacak olan geleneksel mimari özelliğinde yapılan bu çalışmamız ile kerpicin modern yapı malzemelerinin arasına girmesini hedefliyoruz. Kerpiç şu anda inşaatlarda kullanılan malzemelerden daha iyi izolasyon sağlamakta ve insan sağlığına faydası olan bir sistem. Bizler bu sistemi projemizde uyguladık. Çokta verimli sonuçlar aldık. Burası örnek bir uygulama, bu yapıları ziyarete de açacağız. Yerli yabancı turistler buraya gelecek. ’Bu çağda da kerpiçten evler yapılabilirmiş’ anlayışını yerleştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Ezogelin-Barak Kültür Evi Ve Kır Kahvesi Projesi”

Barak kültürel yapısı, doğal güzellikleri, organik mutfak ürünleri ve hala yaşantının içinde olan kerpiç evleri ile Oğuzeli ilçesi nostaljik kültür yolu ile alternatif turizm bölgesi olma adayıdır. Güneydoğu bölgemizin Kültür ve turizm yönünden gelişiminde önemli rol üstelenecek kentimizin, sahip olduğu kırsal kültürün turizm yönünden geliştirilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Son yıllarda dünya turizminde tatilcilerin farklı arayışlarla ortaya çıkan alternatif turizm çeşitliliğine yeni bir hedef oluşturacak bu bölgede Barak Kültürünün tüm yaşanmışlığının yanı sıra ilçemiz ile bütünleşen kerpiç evlerle alternatif turizm unsurunu içinde barındırmaktadır. Bu değerlerle ilçemiz gastroloji ve kırsal turizmin merkezi olmak için çalışmaktadır. Kırsal turizmde ise Barak Kültürü vazgeçilmez ögemizdir. Bu anlamda Barak kültürünü yeniden canlandırarak hayata geçirmek zorunluluğumuzdur. Yapılacak proje ile bölgenin geleneksel köy mimarisinin, kerpiç Barak Evleri’nin korunması, gelecek nesillere aktarılması, kerpiç yapı ustalarının mesleki devamlılığının sağlanması, kurulacak kerpiç üretim atölyesi ile geleneksel yapım tekniklerini öğrenmek isteyen mimar, restoratör ve teknikerlere uygulama eğitimlerinin verileceği bir atölyenin oluşturulması; hakkında türküler yakılmış Ezogelin Köyü’nün kırsal turizme açılması hedeflenmektedir.