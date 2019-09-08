0553 313 94 23

Başkan Kılıç, 7. Uluslararası Kerpiç kongresine katıldı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 7.

08 Eylül 2019 Pazar 12:10
Başkan Kılıç, 7. Uluslararası Kerpiç kongresine katıldı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 7. Uluslararası Kerpiç Kongresine katıldı.


Yakın zamanda Dokuzyol (URUŞ) Mahallesinde hizmete açılacak olan Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi Projesi hakkında katılımcılara bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Kerpiç yapılar bizim kültürümüz ve geçmişimiz. Hayata geçirdiğimiz projemizle kültürümüzü yaşatacağız, gelecek nesillere aktaracağız” dedi.


“Barak Kültürü, Yaşayan Bir Kültür”


Kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatmak ve devamını sağlamak istediklerinin altını çizen Başkan Kılıç, “Bir milleti millet yapan özellikler onun kültür alt yapısıdır. Biz Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi Projesi ile kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürümüzü yaşatmak ve devamını sağlamak istiyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk ve tek olacak olan geleneksel mimari özelliğinde yapılan bu çalışmamız ile kerpicin modern yapı malzemelerinin arasına girmesini hedefliyoruz. Kerpiç şu anda inşaatlarda kullanılan malzemelerden daha iyi izolasyon sağlamakta ve insan sağlığına faydası olan bir sistem. Bizler bu sistemi projemizde uyguladık. Çokta verimli sonuçlar aldık. Burası örnek bir uygulama, bu yapıları ziyarete de açacağız. Yerli yabancı turistler buraya gelecek. ’Bu çağda da kerpiçten evler yapılabilirmiş’ anlayışını yerleştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.


“Ezogelin-Barak Kültür Evi Ve Kır Kahvesi Projesi”


Barak kültürel yapısı, doğal güzellikleri, organik mutfak ürünleri ve hala yaşantının içinde olan kerpiç evleri ile Oğuzeli ilçesi nostaljik kültür yolu ile alternatif turizm bölgesi olma adayıdır. Güneydoğu bölgemizin Kültür ve turizm yönünden gelişiminde önemli rol üstelenecek kentimizin, sahip olduğu kırsal kültürün turizm yönünden geliştirilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Son yıllarda dünya turizminde tatilcilerin farklı arayışlarla ortaya çıkan alternatif turizm çeşitliliğine yeni bir hedef oluşturacak bu bölgede Barak Kültürünün tüm yaşanmışlığının yanı sıra ilçemiz ile bütünleşen kerpiç evlerle alternatif turizm unsurunu içinde barındırmaktadır. Bu değerlerle ilçemiz gastroloji ve kırsal turizmin merkezi olmak için çalışmaktadır. Kırsal turizmde ise Barak Kültürü vazgeçilmez ögemizdir. Bu anlamda Barak kültürünü yeniden canlandırarak hayata geçirmek zorunluluğumuzdur. Yapılacak proje ile bölgenin geleneksel köy mimarisinin, kerpiç Barak Evleri’nin korunması, gelecek nesillere aktarılması, kerpiç yapı ustalarının mesleki devamlılığının sağlanması, kurulacak kerpiç üretim atölyesi ile geleneksel yapım tekniklerini öğrenmek isteyen mimar, restoratör ve teknikerlere uygulama eğitimlerinin verileceği bir atölyenin oluşturulması; hakkında türküler yakılmış Ezogelin Köyü’nün kırsal turizme açılması hedeflenmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:10
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize'deki şiddetli yağış
    1. Rize'deki şiddetli yağış
    2. Romanyalı turist denizde boğuldu
    3. Kahta’da yaz spor okulları sona erdi
    4. Gümüşhane-Bayburt Havalimanında..
    5. Su kesintisi yapılacak
    6. Sakarya'da ceset bulundu
    7. ‘Esas hasta benmişim’
    8. Sahabe Safvan Bin Muattal’ı anma..
    9. Tarihi Ulucami’de restorasyon devam..
    10. Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246..
    11. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    12. "Yerel yönetimler yerelin sorunlarıyla..
    13. Alkollü sürücü bir çocuğun hayatını..
    14. İslâm düşmanlarının faaliyetlerine..
    15. Uluslararası İzmir Yarı Maratonu..
    16. Filistin'de okuma yazma bilmeyen oranı..
    17. Bakan Soylu canlı yayında soruları..
    18. Eşinden boşandı, sıfırdan başladı,..
    19. Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı
    20. Ailede hukuk
    21. MSB: “İlk müşterek kara devriyesi..
    22. Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına..
    23. Sakarya sahillerinde yaz sezonu sona..
    24. “Devrimci” Erdoğan!!
    25. MHP Lideri Bahçeli, Söğüt’te önemli..
    26. ABD ile ilk ortak kara devriyesinin..
    27. Kazada ölen milli futbolcu son..
    28. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    29. Başkan Oprukçu’dan yeni eğitim ve..
    30. HDP, Yenikapı tiyatrosuyla yırtar mı?
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'