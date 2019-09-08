Başkan Kılca: “Temel önceliğimiz nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sunmaktır”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni dönemin öğrenci, öğretmen, eğitim camiası ve aileler için hayırlar getirmesini diledi.

Türkiye’nin ilerlemesi, güçlenmesi ve aydınlık yarınlara taşınması için büyük önem taşıyan yeni bir eğitim-öğretim yılının daha başladığını belirten Başkan Kılca, “Ülkemiz genelinde olduğu gibi Konyamızda da binlerce öğrencimiz için ders zili çalacak. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin gelişimi eğitimle bağlantılıdır. Eğitimin standardı ve kalitesi ne kadar yüksek olursa o ülkenin gelişimi de o derece iyi olur. Türkiye de, özellikle son yıllarda ulaşım, sağlık, ekonomi alanlarında yaşadığı büyük değişimlerin yanı sıra, eğitim alanında da önemli bir yol kat etti. Eğitime yapılan her yatırımın Türkiye’nin ve çocuklarımızın geleceğine yapılmış bir yatırım olduğu bilinciyle hareket eden Karatay Belediyesi olarak bizler de imkanlarımız çerçevesinde ilçemizde birçok okul inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz. Okullarımızın çevre düzeni ve altyapı konusunda eğitim camiamıza katkı sunuyoruz. Yine Karatay Belediyesi olarak, bu yıl ilçemizin tamamında okula başlayan 1. sınıf öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteği veriyoruz. Çünkü bizim en temel önceliğimiz, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine vesile olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 eğitim-öğretim yılının bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize anne-babalara ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerinde konuştu.