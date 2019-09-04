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Başkan Kibar: “Zabıta, gören gözümüz, işiten kulağımızdır”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası münasebetiyle Fatsa Belediyesi zabıta ekibiyle bir araya geldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:13
Başkan Kibar: “Zabıta, gören gözümüz, işiten kulağımızdır”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası münasebetiyle Fatsa Belediyesi zabıta ekibiyle bir araya geldi.


Başkan Kibar zabıtalarla buluştuğu toplantıda yaptığı açıklamada, “Kamu yararı ve mevcut düzeni sağlamak için büyük bir özveriyle çalışan zabıta teşkilatımız, belediyemizin gören gözü, işiten kulağı ve halka yansıyan gücüdür” dedi.


Başkan İbrahim Etem Kibar, Zabıta Haftası’nın 193. kuruluş yıl dönümü kutlayarak yaptığı açıklamada, “1826 yılından itibaren vatandaşların huzurunu sağlayan, verilen görevlerini fedakârca yerine getiren zabıta teşkilatı, yerel yönetimlerin en köklü teşkilatıdır. Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan zabıta teşkilatı, birçok olumsuzluğa, yeri geldiğinde karşılaştığı imkansızlıklara rağmen görev alanlarında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu teşkilat, iki asra yaklaşan ömrüyle halkımızın sağlığı ve huzurunun korunması anlamında büyük bir görev ve sorumluluk üstlenmiştir. Zabıta teşkilatı, halk için çalışan başta sağlık olmak üzere huzurun güvencesi olan bir kuruluştur.Zabıta teşkilatı köklü yapısıyla ülkemizin milli bir değeridir. Belediyelerin en önemli birimlerinden olan Zabıtalar aynı zamanda belediyelerin vatandaşla temas ettiği noktadır. Zabıta teşkilatımızın kuruluşunun 193. yıl dönümünü kutluyor; gece gündüz demeden vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için çalışan tüm zabıtalarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:13
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