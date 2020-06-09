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Yerel

Başkan Kayda, yenilenen Bizim Ev’de incelemelerde bulundu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi işletmelerinden olan Bizim Ev Sosyal Tesislerinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan tadilat çalışmalarını ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:15:00 -
Başkan Kayda, yenilenen Bizim Ev’de incelemelerde bulundu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenen Bizim Ev Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile tadilat çalışmalarının devam ettiği tesisi gezen Başkan Kayda, Fen İşleri Müdürü Ercan Oyan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Salihli Belediyesi işletmelerinden olan Bizim Ev Sosyal Tesislerinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tadilat çalışmaları başladı.

Corona virüs tedbirleri dolayısıyla kapatılan işletmelerden olan tesiste bu süreci tadilat yaparak değerlendirdiklerini belirten Başkan Kayda, belediye ekipleri tarafından tesisin iç mekanında mutfak, restoran bölümü, tuvaletleri ve oturma gruplarının yenilendiğini dış mekanda ise kafe korner, bahçe düzenleme çalışmaları yapılarak çocuklu aileler için çocuk oyun grubu yerleştirileceğini söyledi. Normalleşme süreciyle birlikte Salihlililere yeni dönemde daha hijyenik bir ortamda kaliteli hizmet vermek amacıyla tadilat çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Kayda, şöyle konuştu: “Belediyemize ait tüm işletmelerde yeni dönem için halkımızın sağlığını korumak amacıyla önlem alıyoruz. Bizim Ev Sosyal Tesislerinde de, korona virüs tedbirleri dolayısıyla vatandaşlarımıza daha hijyenik bir ortamda kaliteli hizmet vermek amacıyla tadilat çalışmalarına başladık. Belediye ekiplerimiz tarafından baştan aşağı yenilenen Bizim Ev Sosyal Tesislerimiz, en kısa zamanda halkımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tüm önlemlerle değerli hemşehrilerimize ekonomik fiyatlarla hizmet vermeye başlayacaktır. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

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