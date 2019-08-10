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Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kurban Bayramı öncesinde belediye birimlerinde çalışan tüm personel ile bayramlaştı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:46
Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kurban Bayramı öncesinde belediye birimlerinde çalışan tüm personel ile bayramlaştı.


Belediye hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katılan personelinin Kurban Bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Zeki Kayda, “Değerli mesai arkadaşlarım, sizlerle birlikte ilk 5 yılı tamamladık ve yeni dönemin 4 aylık çalışma süresini de geride bıraktık.Tüm mesai arkadaşlarımla uzun süredir birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz. Karşılıklı saygı ve sevgi içinde Salihli’mize hizmet ediyoruz. Salihli’mize birçok proje kazandırdık ve bunları sizinle birlikte yaptık. Hepinize bu güzel yol arkadaşlığı için teşekkür ediyor, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma, sevdikleriyle birlikte sağlıkla dolu uzun ömürler ve bayram tadında güzel günler dilerim. Bayramınız kutlu olsun” dedi.


Salihli Belediyesi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Metin Durmaz, Başkan Danışmanı Nuri Kaya, belediye daire müdürleri ve belediye personeli katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:46
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