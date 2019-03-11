Başkan Kayda mahallelilerle buluştu

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, bir günde 4 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmalarına tempo artırıp, yoğun bir şekilde sürdüren Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, gündüz Karaağaç, Damatlı ve Çakaldoğan, akşam ise Kapancı mahalle halkı ile buluştu. Salihli’de dev projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Kayda, "Şimdi bu dev adımları ve hizmetleri Cumhur İttifakının gücüyle her alanda şehrin en önemli ilçesi konumuna getirmek için el birliğiyle devam edeceğiz. Biz laf üretmeyiz. Biz konuşur, proje üretir ve hayata geçiririz. 15 yılda ne yaptınız. Hayvan pazarı, hayvan barınağı ve heykellerin dışında. Nerede fabrikalar, neden getirmediniz. Biz doğalgazı getirdik, siz jeotermal var diye doğalgazı istemediniz, ama siz şimdi jeotermal enerjiye de karşısınız. Siz Salihli’yi jeotermal ile ısıtamadınız, ama biz ısıttık” dedi.

Salihli trafiğini nefes aldıracak olan Bülent Ecevit Köprülü Kavşağını hizmet açtıklarını vurgu yapan Başkan Kayda, “Otogar ve Akhisar kavşağındaki kazalarda çok canlarımız gitti. 15 yıllık dönemde sizin hiç yüreğiniz yanmadı mı? O zaman siz nerdeydiniz, yönetimdeydiniz. Biriniz ilçe başkanı biriniz belediye başkanıydı. İşimiz değil deyip yapmadınız. Ben bu toprakların bu köylünün insanıyım. Tarlanın takanın ne olduğunu bilirim. Keyif olsun diye kafamı şapkamı çekip,sırtıma sarığı atıp artistlik yapmam” diye konuştu.

Yaptıkları ve yapacakları projeleri tek tek açıkladıklarını vurgu yapan Başkan Kayda “Adam gibi siyaset yapın, sizde projelerinizi ortaya koyun. Benim projelerimi çalmayın. Yapamazsınız, çünkü sizin böyle bir beceriniz yok. Siz heykel yaparsınız, siz Yunanistan’dan şair getirirsiniz, şairle birlikte kafa çekip memleketi yönetmeye çalışırsınız. Proje aşamasındaki Kadın Sıvanma Evi, Üst Geçit, Termal Enerji Sera Projesi, Devlet Demir Yolunu dışarı taşıma projelerimizi, kendi projeleri gibi açıklamışlar” ifadelerini kullandı.

HDP’nin Salihli’de CHP’yi desteklediğini belirten Kayda, “HDP’nin Salihli’de adayı yok ve CHP’yi destekliyor. Neyin karşılığında, Cumhur İttifakı adaylarına kaybettirmek için. Salihli’de kapalı kapılar ardında pazarlık yaptı. Salihli’de başkan yardımcılığını bu zihniyete bıraktılar. Benim görevim vatandaşımıza uyarmak. Hepimiz bunu iyi görüp, buna göre oyunuzu kullanın. Biz Cumhur İttifakı’nın gücüyle Salihli’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiç kimse buna engel olamayacak. Onlara o zevki sefayı, belediyede eş başkanlarla yaşatmayacağız” dedi.

Ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın da Başkan Kayda’ya eşlik etti.