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Başkan Kayda, İşitme Engelli Judo Milli Takımını ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçede Avrupa Şampiyonasına hazırlanan İşitme Engelliler Judo Milli Takımını ağırladı.

10 Eylül 2019 Salı 16:13
Başkan Kayda, İşitme Engelli Judo Milli Takımını ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçede Avrupa Şampiyonasına hazırlanan İşitme Engelliler Judo Milli Takımını ağırladı.


Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı için Salihli’ye gelen Milli Judocular, Milli Takım Baş antrenörü Osman Gökcül, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ile birlikte Başkan Zeki Kayda’yı ziyaret ederek kamp çalışmaları hakkında bilgi verdi.


10 - 14 Ekim tarihleri arasında Belçika’da yapılacak Avrupa Şampiyonasına yoğun bir şekilde Salihli’de hazırlandıklarını dile getiren milli judocular, Başkan Kayda’ya madalya sözü verdi. İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo Milli A Takımında, Türkiye’nin farklı kulüplerinden 18 sporcu bulunuyor. Milli Takım Teknik Direktörü Osman Göncül, katkılarından dolayı Türkiye İşitme Engelliler Judo Federasyonu adına Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür plaketi takdim etti.


İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo Milli Takımının sürpriz ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, Salihli Belediyesporlu judocuların da turnuvalarda büyük başarılara imza atarak Milli Takıma yükseldiklerini söyledi. Başkan Kayda, Baş antrenörü Osman Gökcül ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Ayaz’a teşekkür ederek İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo Milli A Takımı’nın sporcularına Avrupa Şampiyonası müsabakalarında başarılar dileyerek, Milli Judoculara çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:13
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