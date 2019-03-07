Başkan Kayda, doğduğu mahallede destek istedi

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, seçim çalışmalarına doğup büyüdüğü Yılmaz Mahallesinde sürdürdü.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Yılmaz Mahallesinde devam eden Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda’yı AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de yalnız bırakmadı. Mahalle meydanında düzenlenen programda Cumhur İttifakı üyeleri, mahalleliye seslendi. Cumhur İttifakı’nın Manisa’da çıtasının yüksek olduğunu vurgu yapan MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, “Cumhur İttifakı olarak hem Manisa Büyükşehir Belediyesini, hem de 17 ilçe belediye başkanlığını kazanıp, sizlerin desteği ile kazanacağız” dedi.

Cumhur İttifakı’nın Manisa ve Salihli’den zaferle ayrılması için mahalle mahalle gezdiklerini belirten AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ise “Biz AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı adaylarımız Cengiz Ergün ve Zeki Kayda’ya destek için sizlere haykırmaya geldik. Biz sandığa gidip Milliyetçi Hareket Partisine oy vereceğimize ilan ediyoruz. Sizlerinde oylarına talibiz. Çünkü Salihli’de 5 yıl AK Parti ve MHP’nin birlikteliğinden doğan Cumhur İttifakı ile hizmet etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Doğup büyüdüğü Yılmaz Mahallesinde olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu vurgu yapan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Burada büyüklerimin öğütleri ve kültürü ile büyüdüm” dedi.

Pamuk çapasına çok gittiğini vurgu yapan Kayda, “Burada biz bizeyiz, sizlerle arkadaşız, dostuz ve kardeşiz. Burada birlikte yaşadığımız kardeşlerim ve ağabeylerim olarak gidin başka bir partinin adayına oy verin. Ben size bir şey demem, sadece gücenirim” ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de Yılmaz Mahalle halkından destek isteyen Başkan Kayda, “Yılmaz Mahallesi bizim yanımızda olması lazım. Bana destek vermezseniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanım Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzüne nasıl bakarım. Benim mahçup olmamam lazım. Yılmaz başta olmak üzere 102 mahallemize hizmet yağmuru yaşattık. Salihli’de hata geçirdiğimiz dev projelerle kente değer kattık. Şimdi Cumhur İttifakı ile daha güçlüyüz.Daha büyük hizmetlere Salihli’mize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilen: “Salihli’de adayımız Zeki Kayda’dır”

Cumhur İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda’ya destek isteyen AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen “Başkan Ergün Manisa’da, Başkan Kayda Salihli’de güzel hizmetler kazandırdı. Kayda, sizin evladınızdır.Sizden Manisa Büyükşehir’de Cengiz Ergün’e, Salihli’de Zeki Kayda’ya destek istiyorum. Cumhur İttifakı adaylarına destek verip, her zaman olduğu gibi bu seçimlerde de bizi mahçup etmeyeceğinizi biliyorum ” diye konuştu.

AK Parti hükümetleri ile Türkiye’nin çağ atladığını ifade eden Bilen, “Bu gelişmelerden rahatsız olanlar şuan ülkede kaos oluşturmak istemektedir. Sizlerin Cumhur İttifakı’nın adaylarına vereceğiniz destek ile bu oyunu bozacağız. İstiyorlar ki onlara muhtaç olalım. Ama bu millet arkamızda durdukça başarılı olamayacaklar. Ama vatandaşımız bu şer odaklarına en güzel cevabı yine verecektir” dedi.