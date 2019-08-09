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Başkan Kayan: “Kurbanlık alırken damızlık ve gebe hayvanlar kesilmesin”

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak değerlendirilmemesini gerektiğini belirterek, kurbanlık hayvan alacak vatandaşları uyardı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:54
Başkan Kayan: “Kurbanlık alırken damızlık ve gebe hayvanlar kesilmesin”

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak değerlendirilmemesini gerektiğini belirterek, kurbanlık hayvan alacak vatandaşları uyardı.


Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşları uyaran Başkan Bekir Kayan, damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak değerlendirilmemesini gerektiğini söyledi. Bunun yanında gebe hayvanlara karşı çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Kayan, Türkiye’nin hayvancılık alanındaki geleceği açısından bu konuların önemli olduğunu kaydetti. Başkan Kayan, Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta çok iyi bir noktada olduğunu belirterek, Aksaray’ın da tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi. Ülke için tarım ve hayvancılığın çok önemli bir sektör olduğuna değinen Başkan Kayan, “Bu nedenle biz kendi yetiştirdiğimiz o değerli damızlık hayvanlarımızı Kurban Bayramında veya kesimde kullanırsak yarın buzağı elde edemeyiz. Buzağı elde edemezsek hayvancılık sektörü ciddi anlamda sekteye uğrar” dedi.


Damızlık hayvan dışında dikkat edilmesi gereken ikinci önemli noktanın gebe hayvan olduğuna dikkat çeken Başkan Kayan, “Dişi hayvanlarımızda da gebelik gibi bir sıkıntı oluyor. Bu konuda hayvan alım satımı yaparken veya kesimhanelerde kesim yapılırken dişi hayvanların gebelik kontrolü mutlaka yapılmalı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:54
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