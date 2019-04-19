0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Kaya ilk yardımcısını atadı

Geçtiğimiz ay sonunda gerçekleştirilen yerel seçimlerde İncirliova Belediye Başkanı olarak seçilen Aytekin Kaya ilk başkan yardımcısını belirledi.

19 Nisan 2019 Cuma 08:01
Başkan Kaya ilk yardımcısını atadı

Geçtiğimiz ay sonunda gerçekleştirilen yerel seçimlerde İncirliova Belediye Başkanı olarak seçilen Aytekin Kaya ilk başkan yardımcısını belirledi. Belediye Meclis Üyesi Mehmet Güler’i başkan yardımcısı olarak görevlendiren Kaya, "İlçemize hayırlı olsun, birlikte güzel işler başaracağız" dedi.


Milliyetçi Hareket Partili rakibi Gürşat Kale’yi geride bırakarak millet ittifakından İncirliova Belediye Başkanı olarak seçilen İYİ Partili Aytekin Kaya, teşkilat şemasını belirlemeye devam ediyor. Başkan Kaya tarafından başkan yardımcılığına getirilen Mehmet Güler, "31 Mart akşamı ilçemize yakışır bir seçim sonucu elde ettik. Başkanımızın şahsıma duyduğu güveni boşa çıkartmayacağım. İncirliova’yı bulunduğu noktadan daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Buna kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 08:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuyuda can pazarı: Zamana karşı yarış sürüyor
    1. Kuyuda can pazarı: Zamana karşı yarış..
    2. Başakşehir İŞDÖK Sanayi Sitesi’nde bir..
    3. Dikkat! Meteoroloji'den 6 bölge için..
    4. ADÜ’lü miniklerin sergisi beğeni..
    5. 19.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. Başkan Kaya ilk yardımcısını atadı
    7. İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında..
    8. Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    9. AK Parti'de on isim topun ağzında
    10. PKK köşeye sıkışınca gözünü onlara dikti
    11. Otomobilin altında 400 metre sürüklendi
    12. Mali’de Başbakan Maiga istifa etti
    13. Meteoroloji'den 6 bölge için sağanak..
    14. Alkollü sürücü aldığı cezayı az buldu:..
    15. Anne kız evlerinde ölü bulundu
    16. 3.600 ek gösterge için son turlar
    17. Pervin Buldan tehdit etti,..
    18. 3 ilde acele kamulaştırma kararı
    19. Yangını gören imam camiden anons yaptı
    20. Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi
    21. Fransa'da mahkeme başörtülü kadını..
    22. ABD 20 gün önce gönderdi... ABD'nin..
    23. 5 yıl önce kamyoneti çalındı! Bakın..
    24. AK Parti'den mazbata iptali için..
    25. Atama kararları Resmi Gazete'de
    26. Kuyuda can pazarı... Çalışmalar..
    27. Motosiklet otomobilin altında 400..
    28. Trump, Abu Dabi Veliaht Prensi Al..
    29. Mersin'de anne kız evlerinde ölü bulundu
    30. GÜNCELLEME - Kaçak definecilerin..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu İslam karşıtı, aile düşmanı feminist politikalar izleyecek! İşte kanıtları
    İmamoğlu İslam karşıtı, aile düşmanı feminist politikalar izleyecek! İşte kanıtları
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin