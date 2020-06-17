Başkan Kaya, çalışmaları yerinde inceledi

Aydın’ın İncirliova ilçesi Osmanbükü mahallesinde İncirliova Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak yol yapım çalışması başladı. 4 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "İncirliova’nın yol sorunu kalmayacak" diye konuştu.

"En büyük sorun bozuk yollar"

Göreve geldiği günden itibaren yol yapım ve onarım çalışmalarına ağırlık veren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "İncirliovamızın en önemli sorunlarının başında yol sorunu geliyor. İlçemiz son on yılda hızlı bir yapılaşma süreci yaşadı. Bu durum yeni yol sorunların doğmasına neden oldu. Uzun zamandır çoğu yolların da bakımsız kalması var olan sorunu daha da büyüttü. Biz göreve gelir gelmez yol yapım çalışmalarına öncelik verdik. Yaptığımız planlama doğrultusunda ilk etapta vatandaşın evinin önündeki en acil sorunları giderdik. Yarım bırakılmış yolları tamamladık, eksik bırakılan kaldırımları yaptık" ifadelerini kullandı.

"Çerçioğlu’na teşekkür"

Korona virüs salgınında normal sürece geçilmesi ve asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte yol yapım çalışmalarına daha kapsamlı bir şekilde başladıklarını belirten Başkan Kaya; "Korona belası belediyeleri ciddi bir şekilde etkiledi, personel konusunda sorunlar yaşadık. Normalleşme sürecine girilmesiyle biraz daha rahatladık, asfalt sezonu da açıldı. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız işbirliği ve planlama doğrultusunda çalışmalara başladık. Osmanbükü mahallemizde Acarlar-Osmanbükü Yolu, Kazak Kahvesi mevkiine kadar olan 4 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanacak. Yol yapım çalışmamız sırasıyla diğer mahallelerimizde de devam edecek. Söz verdiğimiz gibi bizim dönemimizde İncirliovamızda yol sorunu kalmayacak. Bozuk olan tüm yolları yenileyerek hem araçlar hem de yayalar için yollarımızı daha konforlu hale getireceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi birlikte çalışıyor, İncirliova kazanıyor. Bize verdiği destek ve tüm hizmetler için Topuklu Efemiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum. Yol yapım çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Başkan Kaya’ya çalışmaları denetlediği sırada meclis üyeleri Murat Görev ve Mehmet Çelebi eşlik etti.