Başkan Kavuş'tan, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına bayram ziyareti

65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılama hizmeti veren birimin kurulduğu günden bu yana 30 binin üzerinde çağrıya yanıt vererek vatandaşların yardımına koştuğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Birime destek veren kurumlara ve bayram dahil hiçbir tatil dinlemeden çalışanlara büyük bir teşekkür borçluyuz” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; “SALGINLA MÜCADELEDE GELİNEN NOKTADA SİZLERİN DE BÜYÜK EMEĞİ VAR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte Meram Vefa Sosyal Destek Hattı çalışanlarına sürpriz bir bayram ziyareti gerçekleştirdi. Çalışanların bayramlarını kutlayan ve tatlı ikram eden Başkan Kavuş ve Başkan Dolular, çalışmalar hakkında da bilgi aldılar. “Eşinden, çocuğundan ayrı bir bayram geçirmek pahasına da olsa ihtiyacı olan Meramlılara hizmet götürmek adına burada bulunan tüm arkadaşlarımıza şükran borçluyuz” diye konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sosyal Vefa Destek Grubunda çalışan her bir arkadaşımız, insanların kapısının önüne çıkarken dahi tereddütler yaşadıkları bir zamanda, Meram’ın en ücra köşelerine kadar, haftasonu, resmi tatil, bayram demeden büyük bir özveriyle hizmet götürdüler. En büyük değerimiz olarak gördüğümüz 65 yaş üstü büyüklerimize ve dezavantajlı grupların can simidi olarak önemli bir çalışmanın altına imza attılar. Salgında bugün gelinen noktada sizlerin de önemli payı var. Büyük bir manevi karşılığı olduğunu da düşündüğüm bu çalışmalarınızdan dolayı milletçe hepinize şükran borçluyuz. Her birinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

BAŞKAN DOLULAR; “SİZLER BU DÖNEMİN EN ÖNEMLİ KAHRAMANLARINDANSINIZ”

Grup çalışanlarının bayramlarını kutlayan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise; “Sadece sizlerin değil, sizlerden ayrı bayram geçirerek bu özverinin ortağı olan ailelerinizin de bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Sosyal Vefa Destek Grubu, sizlerin sayesinde kurulduğu günden bu yana önemli ve değerli hizmetlerin altına imza atmıştır. Bunca özverinize rağmen saldırıya uğrayan arkadaşlarınız bile oldu. Bu topraklarda çok çok azınlıkta da olsa iyiliği hazmedemeyenlerin olduğunu görmek hepimizi üzdü elbet. Ancak, salgın günlerinde gösterdiğiniz her fedakarlığın milletimizin tamamı tarafından takdirle karşılandığını bilmenizi istiyorum. Sizler milletimiz için bu dönemin kahramanlarındansınız. Sağlık çalışanlarımız gibi sizlere de büyük şükran borçluyuz. Salgının kısa zamanda ve en az zayiatla atlatılmasında sizlerin de payları çok büyük. Bu günleri el birliği ile tamamıyla aşacak ve güzel günlere birlikte kavuşacağız” diye konuştu.