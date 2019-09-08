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Başkan Kavuş, Meram Sanayi esnaflarıyla buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu.

08 Eylül 2019 Pazar 11:50
Başkan Kavuş, Meram Sanayi esnaflarıyla buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu.


Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Çalışan Gençlik Platformunun organizasyonuyla Meram Sanayi esnaflarıyla bir araya geldi. “Simitler Başkandan, çaylar esnaftan” sloganıyla gerçekleştirdiği esnaf buluşmalarının üçüncü durağında Başkan Kavuş, esnafların sıkıntılarını, isteklerini, öneri ve beklentilerini dinledi, yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.



“Meram için hem de Türkiye için bu ilerlemeyi daha da yukarılara hep birlikte taşıyacağız”


Aşının ve ekmeğinin peşinde, gündüzden geceye canla başla gayret gösteren tüm esnafların yanında olduklarını söyleyen Başkan Kavuş, toplumun adeta direği ve en dinamik kesimlerinden biri olan esnaflara rahat bir çalışma ortamı sağlamanın kendilerinin en önemli görevlerinden biri olduğunun altını çizdi.Türkiye ekonomisinin manipülasyonlarla hedef alındığı günlerin, esnafın sabrı ve basiretiyle atlatılmaya başlandığını belirten Başkan Kavuş, “Türkiye’nin önünde ne zaman bir fırsat doğsa, görünmez bir el devreye giriyor, sudan sebeplerle ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışıyor. Türkiye’nin önüne çıkan bu fırsat bu kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Bu ülkenin tüm evlatları el ele verdi ve gelen her saldırıyı boşa çıkardı.Bunun en önemli kanıtı, Türkiye’nin son 17 yılda gelişmesini hep yukarı yönde ilerletmesidir. Kardeşlerim, el ele verip hem Meram için hem de Türkiye için bu ilerlemeyi daha da yukarılara hep birlikte taşıyacağız” dedi.



“Sizin yüzünüz gülerse Meram güler”


Meram İlçesinin iki önemli sanayisinden biri olan Meram Sanayi esnaflarıyla göreve gelmesinden bugüne ikinci kez böyle bir buluşma gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Kavuş, “Seçim çalışmalarım sürecinde, ‘Beni her zaman aranızda göreceksiniz’ diye sözümüz vardı. Bu söze her daim sadık kalacağımdan en küçük şüpheniz olmasın. Çünkü biliyorum ki, sizin yüzünüz gülerse Meram güler. Meram’ın gülmesi bizim görevimizi layıkıyla yaptığımız anlamı taşır. İşte biz bu makama tamda bu sebeple oturduk. Sorunlarınız birer birer hallolacak. Sizlerin çalışma ortamınız güzelleşecek, müşterilerinizin memnuniyeti artacak. Bunun için her birimizin üzerine düşen görevler var. Ben Meram’ın, şehr-i Emin’i olarak üzerime düşenleri imkanlarımız dahilinde yaparak sizleri rahat ettirmeye söz verdim, sözüme sonuna kadar da sadık kalacağım. Sizlerden beklentimiz de, bu yolda bize vereceğiniz destek ve göstereceğiniz fedakarlık. İşte yalnız bu şekilde istediğimiz sonucu elde edebiliriz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:50
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