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Başkan Kavaklıgil, hayvan pazarında incelemelerde bulundu

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, kurbanlık hayvanların satışa sunulduğu hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:47
Başkan Kavaklıgil, hayvan pazarında incelemelerde bulundu

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, kurbanlık hayvanların satışa sunulduğu hayvan pazarında incelemelerde bulundu.


Bayram gününe kadar açık kalacak olan ve son kurbanlık hayvanların satışa sunulduğu Tosya Hayvan Pazarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, hayvan yetiştiricileri ile sohbet ederek dertlerini sıkıntılarını dinledi.


Pazarı gezen Başkan Kavaklıgil, hem büyük baş havanların satıldığı hem de küçük baş hayvanların satıldığı alanda incelemelerde bulunarak pazarın durumu hakkında zabıtalardan bilgi aldı.


Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarının bir hafta boyunca açık olduğunun altını çizen Başkan Kavaklıgil; “bayram öncesi hayvan pazarının tamamını kireçleyerek dezenfekte ettik. Hayvan yetiştiricilerimizin ve çiftçilerimizin hayvanlarını rahat satabilmeleri için hafta boyunca pazarı açık tutuyoruz. Satıcılarımız rahatlıkla hayvanlarını satabilsinler ve alıcılarımızda rahatlıkla bayram gününe kadar kurbanlıklarını alabilsinler” dedi.


İlçeye modern hayvan pazarı kazandırmanın hedefleri arasında olduğunun altını çizen Başkan Kavaklıgil, hayvan pazarı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Başkan Kavaklıgil, hayvan pazarı ziyaretinde hayvan yetiştiricileriyle bir süre sohbet ederek bereketli ve bol kazançlar diledi ve tüm İslam alemine hayırlı bayramlar dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:47
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