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Başkan Kassanov’dan ‘Kırım Tatar Sürgünü’ mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kırım Tatar Sürgünü’nün 76.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:48:58 -
Başkan Kassanov’dan ‘Kırım Tatar Sürgünü’ mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kırım Tatar Sürgünü’nün 76. yıl dönümü münasebetiyle anma mesajı yayımladı.


Başkan Kassanov mesajında, “18 Mayıs 1944’te Kırım Tatarlarının sürgün edilmesiyle başlayan soykırım, 14 Kasım 1944’te Ahıska Türklerinin tarihi vatanları Ahıska’dan sürgün edilmesiyle devam etmiştir. Tarihinde birkaç kez sürgün yaşayan bir milletin temsilcisi olarak Kırımlı kardeşlerimizin acılarını çok daha derinden hissediyoruz. Bizler kardeş topluluklar olarak aynı zulüm ve kaderi yaşadık ve bugün de yaşamaya devam ediyoruz. Eli silah tutan soydaşlarımızın II. Dünya Savaşı’na alındığı bir dönemde kadın, çocuk ve ihtiyarları sürgüne gönderilen, sürgün zamanı hayatını kaybeden, gittikleri bölgelerde açlık, ayrımcılık ve esaret ile mücadele eden Kırım Tatar kardeşlerimizin acılarını Ahıska Türkleri olarak derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. İnsanlık tarihinin en büyük suçlarından birisi olan Kırım Tatar Sürgünü’nün 76. yıl dönümünde vatanından ayrı düşen tüm kardeşlerimizi ve hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Türk milletine karşı yapılan bu zulmü hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

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