Başkan Karakuş’tan yerel esnafa destek çağrısı

Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş, vatandaşlardan ekonomik açıdan zor günler geçiren yerel esnaftan alışveriş yapmaları için çağrıda bulundu. Karakuş, “Kazancının tamamını Araban ilçesinde yatırım yaparak değerlendiren, kaderini ve yaşantısını memleketi olan Araban’a bağlamış yerel esnafımıza sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir” dedi.

Araban ilçesinde, ilçe merkezi ve kırsalındaki kayıtlı yaklaşık 7 yüz civarındaki yerel esnafın zor günlerden geçtiğini belirten Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamayla Arabanlı vatandaşlara seslenerek, “Kazancının tamamını Araban ilçesinde yatırım yaparak değerlendiren, kaderini ve yaşantısını bu Araban’a bağlamış ilçemizdeki yerel esnafımıza sahip çıkmak bizim vatandaşlık görevimizdir. Son yıllarda ilçenin değişik bölgelerinde şube açan, tüketici üzerinde etkili olmaya çalışan ve ilçemizin ekonomisine hiçbir katkısı olmayan zincir marketler, iyi ve kötü günümüzde bizimle birlikte olan yerli esnafımızın sonunu hazırlamaktadır. Değerli Arabanlı hemşerilerimizden alış verişlerinde kazancının tek kuruşunu Araban’a bırakmayan ama her türlü hizmeti alan zincir marketler yerine, kazancının tamamını Araban’da değişik yatırımlar yaparak harcayan, hem kendini hem de yanında çalıştırdığı kişileri istihdam eden, mahallelerimizin güler yüzlü bakkalı, kasabı, manavı, kırtasiyecisi ve konfeksiyoncusunu tercih etmelerini istiyorum. Oda başkanı olarak yaptığım bu çağrıma tüm Arabanlı değerli hemşehrilerimin ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini, hatta birçok yerli esnafımızın siftahsız dükkan kapattığını biliyorum ve yerli esnafımızdan yapacağımız her alışveriş için harcanan paralar tamamen ilçemizde yatırım olarak kullanılıp ilçemizin ekonomisine önemli katkı sağlanması için destek vermelerini bekliyorum” diye konuştu.