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Başkan Karabacak: “Bayramlar kardeşlik ve dayanışma ruhunu canlı tutar”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, bayramların kardeşlik ve dayanışma ruhunu canlı tutan özel günler olduğunu söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Başkan Karabacak: “Bayramlar kardeşlik ve dayanışma ruhunu canlı tutar”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, bayramların kardeşlik ve dayanışma ruhunu canlı tutan özel günler olduğunu söyledi.


KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Karabacak, “Bilindiği üzere dini bayramlarımız küskünlerin barıştığı; sıla-i rahimin yapıldığı, akraba ziyaretlerinin gerçekleştiği ve en önemlisi de eda edilen kurbanların toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu, sosyal adaletin, paylaşmanın gerçekleşmesine katkı sağladığı önemli ve özel günlerimizdir. Bayramlar kaynağını toplumun dini, milli ve kültürel yaşantısından alır. Bu nedenle gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına da vesile olan bu özel günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını, hayatımızın her alanına taşımalı, yaşayarak ve yaşatarak daha güçlü hale getirmeliyiz. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, yüzyıllarca bir arada yaşama kültürüne ve müşterek insani değerlere ev sahipliği yapmıştır. Bu mübarek bayram günleri, milletimizin bir arada yaşama ve aydınlık bir geleceği kucaklama arzusunun tazelendiği günlerdir. Bu özel günlerde ülkemizin dört bir yanındaki insanlar birbirini sevgiyle ve sevinçle kucaklayacaklardır. Birbirimize ve ülkemize olan sevgimiz bu anlamlı günlerde daha da artacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İslam Âleminin, Esnaf Teşkilatımızın, tüm esnaf ve sanatkarlarımızın mübarek Kurban Bayramını tebrik ederken, Allah katında kurbanlarımızın makbul olmasını diler ve bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile tüm dünyanın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
  1. sanat
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