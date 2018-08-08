Başkan Kaan’dan ‘Barter’ formülü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin artık ülke dışına çıkmak zorunda olduğunu belirterek, “Bizim dışarıda da üretim yapmamız lazım” dedi. Kaan, buğday, soya, mısır, arpa, pamuk ve yem bitkisi üretimini de başta Sudan olmak üzere Afrika ve Türki cumhuriyetlerde yapma planları bulunduğunu dile getirdi.

TİCARET VE EKONOMİ DİPLOMASİSİ

Maden işletmeciliği konusunda Güney Afrika’da yeterli sermaye gücü olmadığına işaret eden Kaan, “Burada bizim üyelerimizin çalışmaları var. Katar, İran, Sudan, Türki cumhuriyetler, Güney Amerika ve Afrika ülkeleriyle ilgili barter ve farklı modellerde çalışmak mümkün. Bu şekilde kazancın ve ihracatın çok kısa bir süre zarfında katlanarak artması işten bile değil. MÜSİAD olarak yurt dışındaki şubelerimiz aracılığıyla ticaret ve ekonomi diplomasisi yaparak, tarımsal ürünler ve maden kaynaklarını Türkiye’ye getirip, paraya çevirip karşılığında iş yapma modeli konusunda çalışma yapıyoruz” diye konuştu.