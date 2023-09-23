  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ortalığı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa ve Kütahya'da yaşayanlar ihya olacak! Dehşete düşüren bir keşfe imza atıldı

Amaçları Türkiye'yi yangın yerine çevirmek! Halk TV'de sokak çağrısı yapıldı

Türkiye'den Avrupa'ya Türk sağlık hizmetleri! Türkiye harekete geçti: Büyük bir adım ile gündemi sarsacak

Tarım Kredi Marketlerinde fiyatlar çakıldı! Tuvalet kağıdı, peynir, zeytinyağı ve sayısız üründe büyük indirim

Bölgeden gaz ve petrol fışkırıyordu! Türkiye o ülke ile harekete geçiyor

Kemal Özer'in iddiaları Özdağ'ı çıldırttı! İşte o kavga ve iddialar

'İmamoğlu ve Yavaş kendini ne halt zannediyor?' Akşener Levent Gültekin'in iddiasına dair ilk kez konuştu

Zambiya'da bilim insanları topladığı örneklerle dünyaya duyurdu: 500 bin yıllık ahşap bir yapı bulundu! Ülke şaşkına döndü

Asya ülkesi kararını dünyaya duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA ve helikopter alacağız
Aktüel Başkan İsmet Yıldırım müjdeyi verdi! Ümraniye'ye 25 yeni okul
Aktüel

Başkan İsmet Yıldırım müjdeyi verdi! Ümraniye'ye 25 yeni okul

Yeniakit Publisher
2023-09-23 00:29:00 - 2023-09-23 00:29:39

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım duyurdu.

 

Şu ana kadar ilçeye 4 okul kazandırdıklarını 4 okul için de çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Yıldırım "toplamda 20-25 okula ihtiyacımız var, tüm arsalarımız tamam, Milli Eğitim Bakanımıza arz edeceğiz ve hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. 

Tüm arsalar tamam

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in katılımıyla düzenlemen Necmettin Öztürk İlkokulu’nun açılış töreninde konuşan Başkan Yıldırım “Ümraniye çok büyüdü, 750 bin nüfus oldu. Ben doğduğumda 50-60 haneydi burası. Şimdi 750 bin nüfus. Şu anda devam eden 2 tane daha okulumuz var. Yine hayır sahipleriyle, bununla beraber 4 tane yapmış olduk. 2 tane daha, protokolü devam eden bir 4 okul var. Onları da inşallah başlatacağız. 20-25 tane Ümraniye'mizde acilen okul ihtiyacımız var. İnşallah arsalarımızı, Sayın Bakanımıza da arz edeceğiz. Arsalarımızın hepsi tamam onları hep birlikte inşa edeceğiz. İnşallah 30-35 kişilik sınıflarımızla 125 bine yakın öğrencisi olan Ümraniye'mizde okul ihtiyacını böylece halletmiş olacağız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23