Başkan İsmail Erdem: “Vatandaşı depremlik binalardan kurtarmak gerek”

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehir Emekevler sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Erdem, “Mülkiyet sorununu ve imarı çözmek, vatandaşı depremlik binalardan kurtarmak gerek” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Emekevler sakinleri ile Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde akşam yemeğinde buluştu. Erdem, Ataşehir’de uzun yıllardır imar sorunu devam eden İmar İskan Blokları’na nasıl çözüm ürettiklerinin bilgisini paylaştı. Ataşehir’deki imarsız yapılaşmaya dikkat çeken Erdem, “Mülkiyet sorununu ve imarı çözmek, vatandaşı depremlik binalardan kurtarmak gerek. İstanbul’da bunu yapan çok belediyemiz var. Yıllar önce imarlarını çıkarmışlar, mülkiyetlerini çözmüşler, yollarına devam ediyorlar. Bir tanesi de Ataşehir ile aynı tarihte belediye olan Sancaktepe. Biz Sancaktepe’ye gittik, 5 ayda koca şehrin, 18 mahallenin imarını çıkardık” dedi.

“120 bin bağımsız konut inşaat ruhsatı verdik”

Emekevlerin yıllardır kangren olmuş probleminin bir belediye için çok büyük bir yük olmadığını belirten Başkan Erdem, “Neticede burada oturan hak sahipleri var. Dışarıdan gelen birisi buradan hak istemiyor ki. Sancaktepe’de on yılda neler yaptığımızı gördünüz. Bizim Sancaktepe’de yaptığımız işin 10’da 1’i Ataşehir’de yok. Biz gece gündüz çalıştık ve o kadar çok hizmet yaptık ki. 120 bin bağımsız konut inşaat ruhsatı vermişiz. Bu Erzurum kadar büyük bir şehir demek. O kadar altyapı yaptık. Bu gelişimi görerek Sancaktepe’ye 200 bin yeni insan taşındı. Okullar yaptık, tesisler yaptık. Oradaki yaşam standardı Ataşehir’den on kat daha yüksek” şeklinde konuştu.

"Ataşehir’e yeni okullar yapılacak"

Henüz başkanlığa seçilmeden Ataşehir’in sorunlarını çözmeye başlayan Erdem, “Ataşehir’de okul yapma kararı aldık. Vali Bey ‘Nerede boş parsel varsa bize bildirin, bir an önce başlayın’ dedi. İmar İskan Blokları’nın sorunu için de TOKİ Başkanı ile görüştük, bakanımız ile görüştük. Tamam dediler. Geçen Pazar bu konuyla ilgili program yaptık. Yarın da muvafakatnameleri imzalıyorlar. Bu sorunu tamamen çözdük” ifadelerini kullandı.