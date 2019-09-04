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Başkan İşeri’den Kahta 02 Spor’a destek

Adıyaman’ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı ve İşadamı Mustafa İşeri, Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Kahta 02 Spor’a bir aylık cirosunun yüzde 5’ni bağışlayacağını söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:25
Başkan İşeri’den Kahta 02 Spor’a destek

Adıyaman’ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı ve İşadamı Mustafa İşeri, Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Kahta 02 Spor’a bir aylık cirosunun yüzde 5’ni bağışlayacağını söyledi.


Kahta halkı bu yıl BAL Liginde Adıyaman’ı temsil edecek olan Kahta 02 Spor etrafında kenetlenerek takımına sahip çıkmaya devam ediyor.


Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı ve Kahta’da giyim sektöründe faaliyet gösteren İş Adamı Mustafa İşeri, Kahta 02 Spor’a desteklerini eksik etmeyeceklerini ve Kahta’nın da artık üst liglerde mücadele eden bir takımının olması gerektiğini belirtti.


Başkan İşeri, "İlçemizin bağrından çıkmış bir takımın Adıyaman’ı yılar boyunca üst liglerde temsil edilmesini arzuluyorum. Kahta 02 Spor, hepimizin ortak bir değeridir. Bal Ligine çıktığı günden beri çok azimli ve başarılı olduğunu görüyoruz. Gelinen noktaya baktığımızda gerçekten bizim gurur takımız oldu. Aynı zamanda da ilimizi de temsil etmesi anlamda da ayrı bir sevinç oluyor. Bu başarının elde edilmesinde Başkan Musa Yıldırım ve yönetiminin büyük emeği var. Ama şunu da unutmayalım. Kahta 02 Spor kulübü, esnafı, memuru, işçisi, STK ve işadamlarının desteği ile buraya kadar geldi. Yani her kesimden Kahta 02 Spor için yürekten destek yağdı. Rakamların az veya çok olması önemli değil, önemli olan ilçemize mal olmuş bu takıma herkesin gücünün yettiğince destek olmasıdır. Bu noktada insanlarımız gerçekten çok duyarlı. Kahta 02 Spor hepimizin ortak emeğidir. Bizlerde bu anlamda firmamızın bir aylık cirosunun yüzde 5’ini Kahta 02 Spor’a bağışlıyoruz. Öyle inanıyorum ki, bizde bu birlik ve beraberlik olduğu sürece, Kahta 02 Spor takımı bir üst lige yükselir ve güzel başarılar ortaya çıkacaktır. Başkanıma, yönetim kuruluna, teknik heyete, sporculara ve takımımızı hiç yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Takımımız hepimizin ortak emeği. Umarım ki Kahta 02 Spor takımı yeni sezonda üçüncü lige yükselerek gurur tablomuz olmaya devam eder" dedi.


Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı Musa Yıldırım ise, Başkan İşeri’nin takıma verdiği destekten ötürü kendisine teşekkür etti.


Başkan Yıldırım, "İlçemizin duyarlı Mustafa İşeri’ye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Kahta 02 Spor takımına herkesin sahip çıkması gerekir. Takımımızın maddi sıkıntıları var bunları hep beraber aşmaya çalışıyoruz.Hedefimiz profesyonel ligde mücadele eden bir Kahta 02 Spor takımını oluşturmaktır. Bugüne kadar destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:25
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