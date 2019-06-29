Başkan Hüseyin Doğan: Mezarlıklar bizlerin ortak mirası

Kütahya’nın Emet Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce İlçe Mezarlığında gerçekleştirilen yenileme ve peyzaj düzenlemelerinin sona erdiği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında mezarlık içerisindeki yolların bakım ve onarımı yapılarak tüm mezarların ot temizliğinin yapıldığı, mezarlık içinde bulunan ağaçların budama ve bakım işlemleri gerçekleştirildiği açıklandı.

Çalışmaların devamlılık içereceğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Eşimizi, dostumuzu, sevdiklerimizi büyüklerimizi toprağına verdiğimiz mezarlıklara ayrı bir önem veriyoruz. İlçe halkımızın en sık ziyaret ettiği yerlerden olan mezarlıklarımızın tüm bakımları yapıldı. Sıkça giderek vefat eden yakınlarımızı rahmetle, dualarla anıyoruz. Mezarlıklar bizlerin ortak mirası. Belediye olarak mezarlıklarımızı daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren mezarlıklarda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarıyla eski ve yeni mezarlığı çok daha modern ve güzel bir hale getirdik. Bu çalışmalarımız periyodik aralıklarla devam edecek’’ ifadelerini kullandı.