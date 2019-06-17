0553 313 94 23

Başkan Hürriyet, sel mağdurlarını yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde sağanak yağışı sebebiyle meydana gelen toprak kaymasına anında müdahale ederken, Başkan Hürriyet çalışmaları yerinde inceledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:45
Başkan Hürriyet, sel mağdurlarını yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde sağanak yağışı sebebiyle meydana gelen toprak kaymasına anında müdahale ederken, Başkan Hürriyet çalışmaları yerinde inceledi.


Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda kuvvetli sağanak yağış sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun şantiye alanındaki toprak, Turan Güneş Caddesi’ne kaydı. Toprak kayması sonrasında cadde üzerinde bulunan birçok evi sel suyu bastı. Olay sonrasında bölgeye gelen ekipler, toprak kayması sebebiyle trafiğe kapanan yolda çalışma başlattı. Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,bölge sakini vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Hürriyet inlemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Baz sıkıntılı olaylar oldu. biz de ekiplerimizle, ilgili birimlerimizle birlikte hemen bölgeye geldik. Burada Büyükşehir nezdinde yapılan bazı çalışmalar yarım kaldığı için yağmurun etkisiyle birlikte bir kaç sıkıntıya sebep olmuş.Çok şükür bir can kaybı yok, vatandaşımıza bir zarar yok. Ama bir an önce bu yolların düzeltilmesi alt yapıyla ilgili düzenlemelerin yapılmasının takipçisi olacağız. Büyükşehir Belediyesi’nde ilgili birimlerle görüşeceğiz” dedi.


İzmit Belediyesi ekipleri meydana gelen zararlara vakit kaybetmeden müdahale mahalledeki hayatı normale döndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yaşanan toprak kayması sonucu bölgede eden ekipler, yaklaşık 10 kamyon toprağı bölgeden kaldırdı. Vatandaşlar olaya hemen müdahale ederek herhangi bir olumsuz durum yaşanmamasını sağlayan İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Ardından Gundogdu Mahallesi Soyer Sokak üzerinde ağaçlandırma alanındaki toprakların kayması nedeniyle sıkıntı yasayan bölgeye de giden Başkan Hürriyet, durumla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Vatandaşların durumdan olumsuz etkilenmemesi için gerekenlerin bir an önce yapılması talimatını veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölgede incelemelerini sürdürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yabancı şirketlerin ‘Türk yazılımcı’ talebi, ihracatı yüzde 20 artırdı
    1. Yabancı şirketlerin ‘Türk yazılımcı’..
    2. Dev uyuşturucu operasyonunda 49 gözaltı
    3. "Kendimi buldum" Dediği Kickboks’ta 2...
    4. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında..
    5. Engelli annelerine doğru iletişim..
    6. MTSO ile KOSGEP arasında Mentörlük..
    7. Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak'la yeni..
    8. Feyzi: “Kahverengi altınımıza hep..
    9. Kablo hırsızlarına suçüstü baskın
    10. Edirne’de, lastik botta 37 düzensiz..
    11. Dijital reklamda yatırım atağı
    12. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti..
    13. Jandarmadan Dicle Elektrik’e teşekkür..
    14. Avrupa borsaları
    15. Uyumsoft dünya markası olacak
    16. ASEV’den dikkat çeken final
    17. İslami finansın büyüklüğü 3 trilyon..
    18. ‘Sıfır Atık Projesi’ne defileli destek
    19. Park halindeki araca çarparak camdan..
    20. Düğün sezonu piyasaları canlandırdı
    21. Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat
    22. Benek: “Turizmde rehberin önemi büyük”
    23. İşitme engelli çift böyle ‘evet’ dedi
    24. Ailelere karne tatili tavsiyeleri
    25. Fatih Altaylı iyice ‘sapıklaştı’,..
    26. Yerli telefona da taksit olsun
    27. Yunusemreli güreşçiler Ankara’dan..
    28. Denizde düzensiz göçmen operasyonu
    29. Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü
    30. Estetik Hekim Çiğdem Akman: “Şeker..
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler