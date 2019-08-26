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Başkan Hasan Kılca, Aslım Sanayi esnafıyla buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Hep birlikte Karatayımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:11
Başkan Hasan Kılca, Aslım Sanayi esnafıyla buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Hep birlikte Karatayımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.


Karatay’ın daha da gelişmesi ve ilerlemesi adına istişarelerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aslım Sanayi Sitesinde esnafla bir araya geldi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çalışan Gençlik Birimi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Karatay Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı buluşmada Başkan Hasan Kılca, esnafın taleplerini ve önerilerini dinledi.


Hasan Kılca, seçildiği 31 Mart’tan bu yana Karatay’ın dört bir tarafında vatandaşla, STK’larla, esnaf ve sanayicilerle bir araya gelmeye büyük özen gösterdiğine vurgu yaparak ilçenin daha güzel yarınlara taşımak için çalıştıklarını söyledi. Kılca, “Biz, seçimlerden önce de ilçemizin bütün sanayilerini gezerek esnaflarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmiştik. Dolayısıyla yapılması gerekenleri biliyoruz. Zaten belediyecilik de halka gitmeyi, esnafa gitmeyi ve varsa sorunları yerinde görüp çözmeyi gerektiriyor. Masa başında alınan kararlarla vatandaşın önceliklerini bilmek mümkün değil. Gönül Belediyeciliğinin temeli işte de burada. Bizler her daim halkın içinde ve halka dokunan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha rahat, daha huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Dolayısıyla inşallah yerel yönetimler olarak sadece biz değil, hükümetimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla (STK), siyasetçimiz, esnaf ve vatandaşlarımızla omuz omuza verip hep birlikte Karatayımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.


Başkan Kılca, her şeye rağmen üretimleri, istihdama katkıları ve önemli gayretleriyle Konya’ya büyük katma değer sağlayan sanayicilere, esnaflara da teşekkür etti.Başkan Kılca, “Esnaf kardeşlerimiz, sanayicimiz; her şeye rağmen işlerine, üretimlerine ve istihdam oluşturmaya devam ediyorlar. Bu sayede Konyamız ve ülkemiz büyümeye gelişmeye devam ediyor. Esnafımızın işlerini sürdürebilmesi için ortam hazırlamanın, yol göstermenin ve onların işlerini açacak önemli tedbirleri alma görevinin de yerel yönetimlerde olduğunun farkındayız. Bunu sağlamak için de her türlü çabayı gayreti gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki esnafımız ve ticaret erbabımız mutluysa, huzurluysa ve işleri yolundaysa toplumumuzun huzuru, refahı ve sükunu yerinde olur. Esnaflarımızın toplumun ana direği olduğu anlayışıyla hareket ederek üretmeye istihdam oluşturmaya devam eden tüm esnaf kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:11
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