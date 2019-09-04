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Başkan Halil Başer: Çavdarhisar Kütahya’nın turizme açılan penceresi

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer’i makamında ziyaret etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:15
Başkan Halil Başer: Çavdarhisar Kütahya’nın turizme açılan penceresi

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer’i makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı Halil Başer, ziyarette yaptığı açıklamada, ’’Çavdarhisar ilçesi yıllık 40 bin turistin ziyaret ettiği ve keşfedilmeyi bekleyen binlerce yıllık medeniyet kalıntılarıyla bölgede ilgi odağı oluyor. Bölgenin turizm merkezi olması için kazı çalışmaları ve karşılama merkezi yapım çalışmalarımız devam ediyor. Çavdarhisar Kütahya’nın turizme açılan penceresi olacaktır. Frig devleti içinde Aizanoi, Küçük Frigya’nın önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Friglerden sonra bölgede sırasıyla Kimmer, Lidya, Pers, İskender İmparatorluğu, Bergama Krallığı ve M.Ö.133’de Roma imparatorluğunun hakimiyeti görülür. Şehir Roma döneminde psikoposluk merkezi olarak önemini korumuştur. Bu dönemlerde yapılan tapınaklar ve sayısız tarihi alanlar yapılan kazı çalışmalarıyla hızla gün yüzüne çıkarılmaktadır. Ayrıca bu dönemlere ait köprülerin onarım çalışmaları bakanlığımızca devam etmektedir’’ dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:15
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