Başkan Gürün; “Üreten köylü milletin efendisi olacak”

Muğla’nın Fethiye ilçesi yöresel bitkiler, aromatik bitki ve yağların sunumunun gerçekleştirildiği ‘İncirköy Tıbbi Aromatik Bitkiler’ şenliği düzenlendi. Şenliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve yöre halkı katıldı.

Başkan Gürün: “Tohum toptan tüfekten daha önemli”

Şenlikte konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Türkiye’nin diğer illerinde ve başka ülkelerde genellikle turizm kenti olarak biliniyoruz. Fethiye, Marmaris, Bodrum, Marmaris, Datça gibi destinasyonlarımız var. Nüfusun yüzde 60’ı kırsalda yaşayan aynı zamanda tarım kentiyiz. Muğla’da kalkınmayı teşvik edeceksek, tarım ve hayvancılığı da mutlak sürede desteklememiz gerekiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle ilimize Yerel tohum bankasını kurduk. Tohum bir ülkenin geleceği için çok stratejik bir ürün. Toptan tüfekten daha önemli ve değerli. Muğla olarak 737 tohumumuz bankamızda. Bunların hepsinin üretimini yapıyoruz. Gönüllü çiftçilerle üretime devam ediyoruz” dedi.

“Kooperatiflerimizle Birlikte üreteceğiz”

Başkan Gürün “Yerel Tohum bankamızda ayrıca tıbbi aromatik bitkilerin ekstresinin elde edilmesi için tesis kurduk. Bu tesislerde üretilen tüm tıbbi aromatik bitkilerin ekstresini çıkartıyoruz. Kooperatifimizle şişeleyeceğiz ve pazarlayacağız. O yüzden İncirköy çok önemli. Tıbbi aromatik ürünlerine katma değer katarak satılması, aracıların suistimal etmesini de engellemiş oluyoruz. Burada üretilen tüm tıbbi aromatik bitkilerin ekstresinin çıkartılmasını il merkezindeki tesisimizde yapabiliriz. Bunu kooperatif başkanımız ve muhtarımızla yapacağız. Arzu edersiniz şişelenmesini ve pazarlanmasını da hayata geçireceğiz. Çünkü bu zincir eksik. Yetiştiriyorsunuz. Ancak ürünlerin şişelenmesinde ve pazarlanmasında eksiğimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız.” şeklinde konuştu.

2 sera ile başladık 27 serada üretim yapıyoruz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Yerkesik’te koku vadisi kurduk. Orada kekik, lavanta ve diğer aromatik bitkileri yetiştirdik. Bu sene ilk defa hasadını yaptık. Orada kadınlarımızla bir kooperatif kurduk. Koku vadisini hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Bunun gibi çiçek üretimiyle ilgili ilk başladığımızda kadınlarımız bize büyük destek oldu. 2 sera ile başladık. Şu an 27 seramız var. 15 Milyon çiçek ürettik. Muğla’nın tüm belediyelerine, büyük otellere, Isparta’ya, Burdur’a ve diğer illere çiçek satıyoruz. Bunu kooperatifle gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Üreten köylü milletin efendisi olacak”

Başkan Gürün, “Öncelikle toprağımızı tanımamız lazım. Benim toprağımın kalitesini bilmem lazım. Bu toprakta hangi elementler eksik. Bu eksikliği gidermem için hangi gübreyi kullanmam lazım. Muğla’da bir toprak haritası çıkarttık. Bir çiftçimiz bize müracaat ettiğinde aracımız gidiyor, çiftçimizin toprağını alıp tahlil ediyor. Eksik olan elementleri belirliyor. Bunun ardından çiftçimize rapor veriyoruz ve dönüm başına hangi üründen daha fazla ürün elde edebileceğini belirliyoruz. Eğer toprak tahlili yaptırmayan çiftçilerimiz var ise Muğla Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunsun. Biz toprak tahlilini yapalım. Biz tahlil sonuçlarına göre bölgelere incir, ceviz ve zeytin dağıtıyoruz. Bunların hiçbirisi mevsimlik değil. Ayrıca meyve kurutma tesisi kurduk. Domatesi satamadığımızda, elmayı satamadığımızda atıyorduk. Üreticimiz satım fazlası olan ürününü getiriyor. Onları kurutuyoruz. Paketliyoruz. Satımına ve pazarlanmasına da katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde tarımda ve hayvancılıkta Muğla olarak çok farklı bir yere geleceğimize inanıyorum. Üreten köylü tekrar milletin efendisi olacak” dedi.