Başkan Gürkan Külliyedeki buluşmayı değerlendirdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Başkanlığında yapılan Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının bir Türkiye Buluşması olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediye Başkanları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığındaki toplantıda Belediyelerin karşılaştıkları sorunları, Masada bulunan Bakanlarımıza birebir iletme imkânı bulduk ve bu da Türkiye’de bir ilk oldu. Bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Netice itibariyle herkes görüş ve düşüncelerini açık şeffaf bir ortamda dile getirdiler. Tabi bu değerlendirmeler gerek Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, gerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun gerekli notlar alındı ilgili Bakanlarımız tarafından da cevapları anında toplantı düzeni içerisinde verildi" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine tavsiyeler de bulunduklarını belirten Gürkan şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız herkesin bulunduğu yerde adil ve adaletli olması, bana oy vermiş vermemiş gibi bir ayırım içine girmemesi vatandaşa adil ve eşit bir hizmet verilmesi şeklindeki görüş ve düşüncelerini ifade ettiler. Akabinde de herkese istediği ölçüde problemlerini ifade etme hakkı sunularak ilgili belediye başkanlarımız sorunlarını ilgili bakanlıklara ileterek çözüm sunulması noktasında da ilgili bakanlıklardan gerekli cevapları alınmıştır.

Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi Türkiye Buluşması dedik. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımız burda bir daha farkını ortaya koyarak gösterdi. Burdaki komisyonların kurulmasındaki temel amaç şu; 30 büyükşehirde seçilmiş belediye başkanlarının hangi partiye mensup olursa olsun onların da belli bir oranda temsil noktasında düzenlenecek yasal metinlerle ilgili öneri, görüş ve düşüncelerini belirtmesi o yasa yapıcı ve meclise sunulması noktasında da o arkadaşlarımızın yani o komisyondaki görevli arkadaşlarımızın muhalefet partisindekiler de olmak üzere onların da görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi hususunda komisyon kurulması için Sayın Cumhurbaşkanımız ilgili yerlere de gerekli talimatları vermiştir.

Türkiye tarihinde böyle güzel bir organizasyonun daha önce yapıldığını hatırlamıyorum. Bu da Türkiye insanının birlik ve beraberlikte olduğu ve hele de son konjonktürde dışarıdaki hadiselerin, iç dinamiklerin farklı yerlere yönlendirilmesi noktasında ve yapısal sorunların oluşturulması noktasındaki bazı mahfil güçlere de burada aynı zamanda bir mesaj verildi. Nüfusumuzun yüzde 75”inden fazlasını temsil eden bütün siyasi partilere mensup belediye başkanlarının birarada toplanması ve toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımıza bütün belediye başkanlarının minnet ve şükranlarını ifade etmeleri, teşekkürlerini sunmaları da ayrı bir anlam taşımaktadır. Biz inanıyoruz ki ülkemizdeki bu birlik ve beraberlik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden çıkan bu Türkiye Buluşması mesajı da bu birlik ve beraberliğin temelini oluşturur diye ifade etmek istiyorum.”