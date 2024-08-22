Başkan Güngör: “Enflasyon düzeltmesi esnetilmelidir”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, enflasyon düzeltmesi uygulaması ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Güngör, açıklamasında enflasyon düzeltmesinin iş dünyasını olumsuz etkilediğini belirterek devam eden yatırımlara ek vergi yükü getirebileceğini ve bunun finansal zorluklara neden olabileceğini söyledi. Başkan Güngör, şirketlerin başkaca gelirleri yoksa, yapılan yatırımdan kaynaklanan ve enflasyon muhasebesi sonucu oluşacak verginin doğmaması gerektiğini söyledi. Enflasyon muhasebesinin matrahı gerçeklikten uzaklaştırmadan ve ek vergi getirmeden düzenlenmesi, özellikle istihdam ve katma değer üreten işletmelerin kapsam dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Başkan Güngör şunları söyledi; “Düzenlemenin ilave vergi etkisi olmayacak şekilde düzenlenmesi ve bilhassa istihdam ve katma değer üretecek işletmelerin söz konusu kapsam dışında tutulması elzemdir. Ülkesine ve ülkesinin geleceğine güvenip, karşılığı ancak orta ve uzun vadede alınacak olan yatırımların bir gelir ve kazanca ulaşmadan, adeta bir varlık değerlendirmesi vergisi altında enflasyon muhasebesinin uygulanacak olmasının, enflasyon düzeltmesinin KOBİ'leri faaliyetten doğmayan kâr üzerinden bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakmaktadır” dedi.

“Gelir sağlamadan vergi tahakkuk ettirilmesi adaletsizliğe neden olacak”

Başkan Güngör, henüz satış geliri elde etmemiş ve dış kaynaklar ile yatırım yapmış firmalara enflasyon değerlendirmesi nedeniyle vergi tahakkuk ettirilmesinin adaletsizliğe neden olacağını belirtti. Şirketlerin gelirleri olmadığında vergi ödemelerinin zorlaşacağını vurgulayan Güngör, KOBİ'lerin geçici vergi beyannamelerinde enflasyon düzeltme farklarının vergisel sonuç doğuracak şekilde uygulanmasının bu firmaları olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Yatırım yapmış ve henüz satış geliri elde etmemiş şirketlere vergi tahakkuk edilmesinin önlenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Güngör, “Aksi durumda, yatırımlar büyük zarar görebilir ve yeni yatırım yapacak şirketler projelerini erteleyebilir. Yeni yatırımlara ve istihdama en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, yatırımların cezalandırılması ekonomik büyümeyi ve istihdamı olumsuz etkiler” diye konuştu. Güngör, vergi politikalarının gerçek ekonomik duruma göre belirlenmesinin önemini ifade etti.

Turizm sektöründeki fiyat hareketlerinin enflasyon muhasebesi konusunda sektörü olumsuz etkilediğini kaydeden Başkan Güngör, girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir dönemde zor durumda olan turizm sektörünün bu durumundan olumsuz etkileneceğini vurguladı. Kent ekonomisinin en önemli gelir kaynağının turizm olduğunu anlatan Başkan Güngör, “Kentimizin başat sektörü bacasız sanayimiz turizmdir. Turizm sektörünün negatif yönde etkilenmesi bölgedeki tüm sektörleri olumsuz etkiliyor” dedi. Enflasyon düzeltmesi nedeniyle işletmelerin henüz kazanmadıkları paranın vergisini ödemek zorunda kaldığını ifade eden Başkan Güngör, sektördeki üyelerden bu konunun esnetilmesi yada ötelenmesi için yoğun talep geldiğini belirti.

“Enflasyon düzeltmesinin ötelenmesini ve yeniden düzenlenmesini talep ettik”

Enflasyon düzeltmeleri uygulamasının doğru ve adil vergilendirme için zaman tanınması gerektiğini dile getiren Başkan Güngör, enflasyon düzeltmesi uygulamasının ötelenmesi ve yeniden düzenlenerek firmalara gelecek yeni bir vergi yükünün önüne geçilmesi için TOBB aracılığı ile ilgili kurumlara girişimde bulunduklarını söyledi.

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