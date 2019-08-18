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Başkan Günel, Mübadele Derneği genel kuruluna katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği (Mübadele Derneği) olağanüstü genel kuruluna katıldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 16:43
Başkan Günel, Mübadele Derneği genel kuruluna katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği (Mübadele Derneği) olağanüstü genel kuruluna katıldı.


Mübadillere yeni bir yer bulunması için iyi niyetle çalışma yürüteceklerini açıklayan Başkan Günel, “ Mübadiller Kuşadası’nın temel taşıdır ve her zaman mübadillerin yanındayız “ dedi.


Yönetim içinde yaşanan tartışmalar ve peşinden gerçekleşen istifaların ardından Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Dün gerçekleştirilen genel kurula Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Genel kurulda dernek üyelerinin sıcak ilgili ve sevgisiyle karşılanan Başkan Günel, “ Mübadale Derneği’ne bir önceki dönemde belediye tarafından tahsis edilen yerle ilgili hukuksal sorunlar doğdu. Ardından da Sayıştay aralarında mübadele derneğinin de bulunduğu 8 dernek ve vakıfa tahsis edilen yerlerin hukuksuz olduğunu tespit ederek, boşaltılması yönünde rapor hazırladı. Bu rapor doğrultusunda bu yerlerin tahsisleri iptal edildi. Konuyu sadece müdabillere yönelik bir karar olarak göstermek büyük haksızlıktır ve yanlıştır. Ortada hukuki bir sorun vardı ve bu karar başka dernek ve vakıfları da kapsıyor. Şu anda mübadele derneğinin bulunduğu binayı belediye olarak evrensel bir müze yapacağız. Ancak, biz mübadil derneğinin her zaman yanındayız. Derneğe yeni bir yer bulunması için iyi niyetle çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tahsisi iptal edilen dernek binasının bulunduğu Yıldırım Caddesi üzerindeki tarihi bir evimiz var. Burayı dernek ile birlikte restore etmek istiyoruz. Mübadil Derneği yönetimi ve üyeleri olarak aranızda 100 bin lira toplayın, 100 bin lirada ben vermeye hazırım. Böylece daha iyi şartlarda bir dernek binasına kavuşmuş oluruz “ dedi.


Başkan Günel, konuşmasının ardından Mübadil Derneği üyeleri ile tek tek konuşarak, sorunlarını dinledi. Konuşmaların ardından çoğunluk sağlanamadığı için Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği olağanüstü genel kurulu ertelendi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 16:43
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