Başkan Günel, ilk seferini yapan gemiden inen turistleri çiçeklerle karşıladı

Kuşadası’na ilk seferini gerçekleştiren Fransız bayraklı turist gemisinden inen turistler Kuşadası Başkanı Ömer Günel tarafından çiçeklerle karşılandı.

2018 yılının Aralık ayında suya indirilen ve ilk seferine çıkan Fransız bayraklı Le Bougainville isimli lüks turist gemisi, Yunanistan’ın Patmos adasından sonra Kuşadası Limanı’na demirledi. Türkiye’ye ilk seferini Kuşadası Limanı’na gerçekleştirilen lüks turist gemisinde Fransız, Amerikan ve Kanadalı 168 zengin turist seyahat ediyor.

Geminin ilk seferi nedeniyle Kuşadası Limanı içerisinde tören düzenlenirken, turistler halk oyunları ekiplerinin gösterileri eşliğinde gemiden inerken, turistleri Kuşadası Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari ve Ayşe Şerifoğlu ile belediye meclis üyeleri Tibet Özer ve Oğuzhan Turan karşıladı. 168 turiste tek tek çiçek veren ve sohbet eden Kuşadası Belediye Başkan Ömer Günel, Aralık ayında suya indirilen Le Bougainville isimli geminin ilk seferinde Kuşadası Limanı’nı ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Günel, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte gemiye çıkarak, Le Bougainville’nin kaptanı Thamos McCandless’i ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e ziyaretleri nedeniyle bir plaket verenLe Bougainville’nin kaptanı Thamos McCandless, “ Çok güzel ve mutlu olduğumuz bir karşılama oldu. Bu güzel karşılamadan dolayı Sayın Başkan Günel’e çok teşekkür ediyoruz. Kuşadası’nı ve limanı çok beğendik. Sezon boyunca 5 kez daha Kuşadası Limanı’na geleceğiz “ dedi.

Kuşadası’nın kruvaziyer turizmin başkenti olduğuna dikkati çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yapımı tamamlandıktan sonra ilk seferine başlayan ve Kuşadası’nı da programına alarak ilk seferini gerçekleştiren Fransız bayraklı Le Bougainville gemisi ve yolcularına hoş geldiniz demek üzere buraya geldik. Kruvaziyer turizmi Kuşadası’nın geçim kaynağının can damarı. Kruvaziyer gemilerinin önemini, kruvaziyer gemilerinin eksildiğinde neyi kaybettiğimizin çok daha farkına vardık. Biz hem Kuşadası Belediyesi olarak ve Kuşadalı turizmciler olarak kruvaziyerin önemini çok iyi kavramamız lazım. Kruvaziyer gemileriyle Kuşadası’na gelen misafirlerin ne istediğini, ne beklediğini doğru anlayarak onların buraya daha fazla gelmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Bu yıl Kuşadası limanına gelecek olan gemi sayımız fena değil fakat önümüzdeki yıllarda bu sayı oldukça iyi hale gelecek. Bizim bu fırsatı bir kez daha geri tepmememiz ve bu konuda elimizden gelen her şeyi yerinde ve zamanında yapmamız lazım. Bize düşen sadece kenti düzeltmek, kenti turizm kentine yakışır şekilde imar etmek değil, aynı zamanda burada turizm kentine bakışı değiştirmek. Turisti gemiden indikten sonra ilk karşılayan hemşehrimizle, onu buradan uğurlayan son hemşehrimizin de aynı bakış açısına sahip olması lazım. Evimize gelen bir misafiri karşılar gibi ve uğurlar gibi bu hizmeti vermemiz lazım. Hatalarından ders çıkartan bir kentiz. Turizmin ilklerindeniz ve sahip olduğumuz çok güzel değerler var. Efes, Meryem Ana bölgemizde. Kentimizin kültürel doğal yapısı olmak üzere bütün bunların değerini çok iyi kavrayıp elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım" dedi.

-5 sefer daha yapacak

Bu arada, Le Bougainville isimli Kruvaziyer gemisinin 2018 yılı Aralık ayında yapımı tamamlanarak suya indirildi. 9988 groston ağırlığında, 132 metre uzunluğunda 185 yolcu kapasitesine sahip ultra lüks gemi Kuşadası Ege Port limanına 5 sefer daha gerçekleştirecek. 2019 ve 2020 yıllarında sefer sayılarını artıracak. Ayrıca Ponant Cruises filosuna ait diğer gemiler de önümüzdeki yıllarda Kuşadası’na seferler düzenleyecek.