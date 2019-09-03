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Başkan Gümüş; “Zabıta Belediyenin Aynasıdır”

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 193.

03 Eylül 2019 Salı 12:27
Başkan Gümüş; “Zabıta Belediyenin Aynasıdır”

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 193. Yılı’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Menteşe Belediye Başkanı Mehmet Gümüş’ü makamında ziyaret ettiler.


Ziyarette Zabıta Teşkilatının 193. Yılını kutlayan Başkan Gümüş,“Zabıta birimi belediyelerimizin, toplumun her kesimine en yakın olan ve eşit mesafede yaklaşan birimidir. Halkımızla iletişimi, olaylara bakış açısı ve çözüm üretme odaklı felsefesiyle adeta belediyemizin aynasıdır. Büyükşehir Belediyemizin ve Menteşe Belediyemizin zabıta birimlerini özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 193. Yılı’nı kutluyorum.” dedi.


Ziyarette Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Şevket Gülen ve Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürü Mutlu Kaya, Başkan Gümüş’e zabıta birimi ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktardı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:27
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