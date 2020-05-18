Başkan Gümrükçü’den üst yapı çalışmalarına yerinde inceleme

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bir yandan ilçe genelinde korona virüs ile ilgili çalışmaları koordine ederken diğer yandan Çiğli’nin birçok yerinde devam eden üst yapı çalışmalarını da yerinde takip ediyor.

Salgın sürecinde korona virüse karşı ilçe genelinde önemli çalışmalar gerçekleştirilen Çiğli Belediyesinde belediyecilik faaliyetleri de aksatılmadan yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince farklı mahallerde başlatılan yol düzeleme, tretuvar ve kilit parke gibi üst yapı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde denetliyor.

Maltepe Mahallesindeki yol düzenlemelerini inceleyen Başkan Gümrükçü, yağış sonrası su göllenmelerini engellemek amacıyla yol kotlarının yeniden düzenlendiğini söyledi. Çalışmalar doğrultusunda sokaklarda toplam 2 bin m2 alan kilit parke taş ile kaplandığını belirten Başkan Gümrükçü, “Tüm belediyecilik hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor. Fen işleri ekiplerimiz de ilçemizin farklı mahallelerinde kilit parke, tretuvar ve yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.

“Kaliteli ve estetik yaşam alanları oluşturuyoruz”

Sokak düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gümrükçü, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve kentimizde de halk sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınıyla belediye olarak mücadele ediyoruz. Ancak bu süreçte sorumluluğumuz kapsamında kalan diğer işlerimizi de aksatmadan yerine getiriyoruz. Maltepe Mahallemizin 8108 ve 8110/1 sokaklarında yol kotlarını yeniden düzenledik. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanı kilit parke taş ile kapladık. Vatandaşlarımıza kaliteli ve estetik yaşam alanları oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza diğer mahallelerimizde de devam ediyoruz” diye konuştu.