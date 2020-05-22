Başkan Gültak, çocuk kütüphanesi ve oyun alanını hizmete açtı

Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi ortaklığında hazırlanan proje ile tarihi Mersin evinde oluşturulan çocuk kütüphanesi ve oyun odası hizmete açıldı.

Akdeniz Belediyesi ile Kent Konseyinin ortaklaşa yürüttüğü proje sonucunda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün de hizmet verdiği tarihi Mersin evinde, 0-6 yaş arasındaki çocukların için hazırlanmış kitaplar ile oyun odasından oluşan kütüphane yapıldı. Kütüphanenin açılışı, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim tarafından gerçekleştirildi.

Çocuklar, uzman gözetimi altında öğretici ve keyifli vakit geçirebilecek

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuklarıyla birlikte merkeze gelen kadınlar, kütüphane bünyesinde yer alan oyun odasına çocuklarını emanet edebilecek ve danışmanlık hizmet alabilecek. Oyun odasında çocuk gelişim uzmanı gözetimi altında olacak çocuklar, hem keyifli hem de öğretici vakit geçirebilecek. Oyunun iyileştirici gücü kullanılarak, çocukların psikolojilerine yönelik çalışmalar da yapılacak.

Çocuklar; kütüphanede de hem farklı kitaplarla tanışacak hem de küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı edinecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün hizmet verdiği tarihi binada, merkeze danışmak için gelen kadınlar, gençler ve çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri, mini kafe tarzında bir bahçe de düzenlendi. Vatandaşlarla farklı aktivitelerin yapılabileceği bahçede, çeşitli oyun, eğlence ve aktiviteler de yapılabilecek.

“Danışmanlık, eğitim ve eğlence bir arada olacak”

Kütüphaneyi ve oyun alanını gezen Başkan Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, “Ailelerimizin, kadınların ve çocukların rahatlıkla gelip kullanabilecekleri, danışmanlık, eğitim ve hizmet alabilecekleri, kendilerini konforlu ve rahat bir ortamda hissedebilecekleri bir alan oluşturduk. Kent Konseyi Başkanımız Mustafa Erim’e, Başkan Yardımcımız Sabahattin Yeşiloğlu’na, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürümüz Ali Turna’ya, bürokratlarımıza, mimar ve psikolog arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ortaya gerçekten güzel bir ürün çıkarmışlar. Kütüphanemiz, çocuk oyun alanı ve bahçemiz; Akdeniz’e, ailelerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.

Erim ise “Akdeniz Belediyemize, özellikle kadınlar, gençler ve çocuklarla ilgili hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Açılışını yaptığımız çocuk kütüphanesinde hem okuma hem zihinsel gelişim hem de oyun-terapi ile ilgili bir alan oluşturduk. Tabi kütüphane ve çocuk oyun alanının, eski bir Mersin evinde olması da çocukların tarih bilincini geliştirecek ve kentlilik bilincinin oluşmasını sağlayacak” diye konuştu.