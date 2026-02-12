Başkan Gülpınar: Elimizdeki hazineyi dünyaya duyurmak birinci vazifemiz

İnsanlık tarihinin en önemli arkeolojik miras alanları arasında yer alan Göbeklitepe ve Taş Tepeler, Almanya’nın başkenti Berlin’de dünya ile buluştu. “Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” başlıklı sergi, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Berlin’deki James-Simon-Galerie’de düzenlenen serginin açılışına; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar katıldı.

Şanlıurfa Müzesi koleksiyonundan seçilen toplam 89 eser ile 4 replikanın yer aldığı sergide, 44 eser ilk kez sergileniyor. Neolitik Çağ’da insanlığın yerleşik yaşama geçiş süreci, üretim biçimleri ve inanç pratikleri, arkeolojik buluntular eşliğinde ziyaretçilere aktarılıyor.

Sergide ayrıca dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Isabel Muñoz’un, Taş Tepeler bölgesinde çektiği çağdaş fotoğraf çalışmaları da yer alarak arkeolojik anlatımı görsel bir boyutla tamamlıyor.

10 Şubat – 19 Temmuz tarihleri arasında açık kalacak sergiyle, Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in binlerce yıllık mirasının uluslararası kamuoyuna tanıtılması hedefleniyor. Sergi, Türkiye’nin kültürel mirasını dünya sahnesine taşımasının yanı sıra, kültür diplomasisi açısından da güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

BAŞKAN GÜLPINAR: “BU SERGİ SADECE ŞANLIURFA DEĞİL, TÜRKİYE’NİN TANITIMIDIR”

Sergi açılışında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür etti. Başkan Gülpınar, “Şanlıurfa’nın tanıtımı bizim için son derece önemli. Elimizde böyle bir hazine varken bunu dünyaya duyurmak birinci vazifemizdir” dedi.

Daha önce Roma’daki Kolezyum’da açılan serginin Berlin’de Müze Adası’nda ziyaretçilerle buluştuğunu hatırlatan Gülpınar, serginin yakın zamanda diğer dünya başkentlerinde de açılmasının planlandığını belirtti. Bu organizasyonun yalnızca Şanlıurfa için değil, Türkiye’nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Taş Tepeler Projesi’ne de değinen Gülpınar, şu ana kadar 12 farklı tepenin tespit edildiğini ve kazıların ilerledikçe insanlık tarihine dair yeni verilerin ortaya çıktığını söyledi. Japonya ve Çin gibi ülkelerin kazılara sponsor olmak için ilgi gösterdiğini ifade eden Gülpınar, “Şu ana kadar bile bilinen tarih değişti. Daha da eskiye gidilmesi ihtimali oldukça yüksek” dedi.

Şanlıurfa’nın tarihi, kültürel ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Başkan Gülpınar, “Tüm malzeme elimizde. Şimdi bunu en iyi şekilde organize edip sunmak istiyoruz. Urfa, bir turizm şehri olmayı fazlasıyla hak ediyor” ifadelerini kullandı.