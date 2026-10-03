Başkan Gülpınar: 12 bin yıl öncesinden uzay çağına uzanan bir köprü kurduk

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlıklarına öncülük ettiği, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda üçüncü gününde yoğun katılımla devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın girişimleriyle Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve havacılık tutkunlarının yanı sıra çocuklar, gençler ve ailelerden de yoğun ilgi görüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivale katılan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, vatandaşlarla bir araya gelerek festival alanındaki stantları gezdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Gülpınar, ziyaretçilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

BAŞKAN GÜLPINAR, BAYRAKTAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Gülpınar, festival alanında Baykar Teknoloji Genel Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Bayraktar ile de bir araya geldi.

Bayraktar, TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da gerçekleştirilmesinde sağlanan katkılar ve festival alanındaki çalışmalara verilen desteklerden dolayı Başkan Gülpınar’a teşekkür etti.

Festival alanındaki temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Gülpınar, TEKNOFEST’e gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gülpınar, Şanlıurfa’nın ilk kez böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, festivalin yalnızca kent için değil, dünya çapında önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

BAŞKAN GÜLPINAR: “GENÇLERİMİZİN YÜZÜNDEKİ MUTLULUK HER ŞEYİ ANLATIYOR”

Festival alanında özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisine dikkat çeken Gülpınar, “Gençlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine baktığımızda onların üzerindeki ifade, o sevinç, o mutluluk; ailelerin keza aynı şekilde her şeyi anlatıyor. Aslında fazla söze gerek yok. Sadece sahayı bir gezmek, görmek lazım” dedi.

TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da düzenlenmesinden büyük gurur duyduklarını ifade eden Gülpınar, organizasyonun gelecek nesillere aktarılacak önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

“URFA’NIN TANITIMI AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ”

Festivalin kent ekonomisine katkı sağladığını ancak önceliklerinin Şanlıurfa’nın tanıtımı olduğunu vurgulayan Gülpınar, kentin gastronomi, müzik ve tarihi değerlerinin TEKNOFEST sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaştığını belirtti.

Şanlıurfa’nın UNESCO Müzik Şehri unvanına da dikkat çeken Gülpınar, TEKNOFEST’in ardından uluslararası müzik programlarının da kentte devam edeceğini ifade etti.

“12 BİN YIL ÖNCESİNDEN UZAY ÇAĞINA…”

Başkan Gülpınar, Şanlıurfa’nın 12 bin yıllık tarihinden bugünün teknoloji dünyasına uzanan güçlü bir bağ kurulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Tabii, bu 12 bin yıl öncesinden, tarihin sıfır başlangıç noktasından, bilinen sıfır başlangıç noktasından şu anda uzay çağına doğru yol alıyoruz. Zaten bu arada bir köprü kurduk, bir bağ kurduk. O günden bugüne kadar bütün bu tarihi aynı zamanda yeniden canlandırmış oluyoruz Urfa’da.”

İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere, sergilerden deneyim alanlarına kadar çok sayıda etkinliğin yer aldığı TEKNOFEST Güneydoğu, hava gösterileriyle de ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Festivalin üçüncü gününde Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK de gökyüzünde gösteri gerçekleştirecek.

Festival alanında ayrıca planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergileri, fuar etkinlikleri, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler ve öğrencilere yönelik ilk uçuş etkinlikleri düzenleniyor.

TEKNOFEST Güneydoğu’nun üçüncü günü, ünlü sanatçı Ceza’nın konseriyle sona erecek.

Dev organizasyon, 4 Ekim’e kadar Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.