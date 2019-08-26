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Başkan Güder’in 26 Ağustos Zafer Haftası mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:29
Başkan Güder’in 26 Ağustos Zafer Haftası mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, “Türkiye Cumhuriyeti, 1071’de Malazgirt Zaferi ile atılan sağlam temeller üzerine, 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz sonrası vatan haline gelmiştir” dedi.


Güder, mesajında “Ecdadımızın Sultan Arparslan’ın öncülüğünde 1071’de kazandığı Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu’nun kapısı yüce milletimize açılmış, bu açılan kapı ile birlikte adalet, merhamet ve barışın timsali olan bir medeniyetin temelleri atılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos’ta eşi ve benzeri görülmemiş Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması sonrası Türkiye Cumhuriyeti vatan haline gelmiştir. Aziz milletimizin 1071’de başlattığı kutlu yürüyüş, Büyük Taarruzla taçlanırken, ‘Ya İstiklal, Ya İzmihlal’ tercihi ile baş başa kalan bir milletin, bağımsızlık, hürriyet ve onuru için neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Sultan Alparslan’ın ‘Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah’a adadım. Benim için şahadet de, muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir’ sözleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz’ sözlerinde dikkat çekilen nokta, hürriyetine, bağımsızlığına ve zafere inanmışlığın en güzel ifadeleridir.Türkiye Cumhuriyeti, Malazgirt’te atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuş, bugün gücüne güç katarak, dünyada söz sahibi ülkeler arasında yerini almıştır. Zaman ve komutanlar farklı olsa da, düşman karşısında akan kan aynı kandır. Son yıllarda başta 15 Temmuz hain darbe girişimi ve kalkışma başta olmak üzere ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma adına gösterdiği kararlılık, takdire şayandır. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da, ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar, karşısında yüce milletimizi bulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yaparak bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi, bu uğurda her türlü maddi ve manevi fedakarlığı göstermiş olan gazilerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle yad ediyor, yüce milletimizin Zafer Haftasını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:29
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